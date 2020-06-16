Çağdaş sanat eserleri sanatseverlerle yeniden fiziki ortamda buluştu - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden normalleşmeye geçişle günlük yaşamdaki hareketliliğin ardından, kültür sanat dünyası da yavaş yavaş ajandasını oluşturmaya başlıyor.

Çağdaş ve modern sanat eserlerinin izlenebildiği İstanbul Modern, Pera Müzesi, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) ve Arter, tedbirlerin ardından bugün kapılarını açtı.

Yaklaşık 3 aydır kapalı olan mekanlar, mevcut sergilerini mesafe ve hijyen tedbirlerine uyarak sanatseverlerin ilgisine yeniden sundu.

Girişte ateş ölçülmesi, el dezenfektanı kullanılması ve maske takma zorunluluğu, bütün mekanların ilk kuralları arasında yer alıyor.

Müzelerde bulunan mağaza, cafe, restoran, kütüphane gibi alanlar için de tedbirler uygulanırken, vestiyer, otopark ve biletleme gibi hizmetlerde farklı yöntemler uygulanabiliyor.

İstanbul Modern aynı anda 70 kişiyi ağırlayabiliyor

Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi olan ve 17 Mart'ta geçici olarak ziyarete kapatılan İstanbul Modern, güvenli bir müze deneyimi için düzenli olarak profesyonel ekiplerce dezenfekte ediliyor.

Her katında el dezenfektanı yer alan müzeyi ziyaret etmek isteyenler web sitesinden rezervasyon yapabildiği gibi, biletleri sadece kredi kartıyla alabiliyor.

Müzenin tüm sergi katlarında bulunabilecek kişi sayısı sosyal mesafe kuralı gereği 70 ile sınırlandırılan müzede, rehberli grup turları ve İstanbul Modern Sinema'daki film gösterimleri dahil tüm eğitim ve etkinlikler çevrim içi olarak devam ediyor.

İstanbul Modern'in ziyarete açılmasıyla koleksiyon sergisi, "Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkarlar" sergisi ve "Lütfi Özkök: Portreler" adlı fotoğraf sergisi izleyiciyle buluşuyor.

"Önümüzdeki hafta itibarıyla koleksiyonumuzu değiştiriyoruz"

İstanbul Modern Direktörü Levent Çalıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kapalı oldukları 3 ayın çok yoğun geçtiğini ve ziyaretçilerine dijital platformlarda güncel içerikler sunduklarını söyledi.

Bu süreçte yaptıkları etkinliklerin detaylarından bahseden Çalıkoğlu, "Önümüzdeki hafta itibariyle koleksiyonumuzu değiştiriyoruz. Müzenin ikinci ve üçüncü katlarında yeni koleksiyon sergimizi izleyebilecek ziyaretçiler. Bu serginin müzenin koleksiyonunu da şekillendiren çok temel 3 açılımı var. 1950-1980'de Türkiye'de modern resimde soyut ve figüratif eğilimlerin nasıl geliştiğini gösteren bir katımız var. Diğer katımızda ise daha şimdiki zamana bakan, biraz daha çağdaş sanatçıları bir araya getiren ve tam da içinde bulunduğumuz koşullarda bütün doğanın biz olmadan nasıl coştuğunu ve geliştiğini gösteren çağdaş sanat eserlerini bir araya getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalıkoğlu, bundan sonraki süreçte dünyada bütün sanat kurumlarının hem fiziki hem çevrim içi ortamda ziyaretçi ağırlamayı sürdüreceği değerlendirmesini yaptı.

SSM'de aynı anda en fazla 200 ziyaretçi ağırlanacak

Gün içinde 10.00 - 18.00 arasında açık kalacak SSM'nin ana girişinde ve bina girişinde de tüm ziyaretçilerin ateşi termal kamerayla temassız olarak ölçülüyor.

Müzede, Atlı Köşk'te bulunan "Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu", "Resim Koleksiyonu", "Mobilya ve Dekoratif Eserler Koleksiyonu" ile "Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey" sergisi ziyaret edilebiliyor.

Galeri bölümü daha sonra duyurulacak bir tarihe kadar kapalı olan müzede "Uzun Çarşamba" uygulaması da bu süreçte gerçekleştirilemiyor.

Tüm müze sınırları içerisinde aynı anda bulunabilecek ziyaretçi sayısı 200 kişi olarak planlanırken, yaya güvenliğini sağlamak ve sosyal mesafe kurallarını gözetmek amacıyla özel araçlarla müzeye giriş yapılamıyor.

Sesli rehber cihazları ve tablet dağıtımının yapılmayacağı, temaslı ekranların çalıştırılmayacağı müzede, eğitim programları ve atölye çalışmaları çevrimiçi, uzaktan erişimle devam ediyor.

Yeni dönem için personel eğitimi tamamlanan, havalandırma sistemleri yenilenen müzede ayrıca günlük temizliklerle temassız erişilebilecek ortak alanlarda hijyenik ortam sağlanıyor.

Pera Müzesi haziran sonun kadar ücretsiz

Suna ve İnan Kıraç Vakfı kültür kurumlarından Pera Müzesi'nin girişinde de termal kameralar hem vücut ısısını ölçüyor hem maske takmayan ziyaretçileri otomatik olarak uyarıyor.

Kapalı kaldığı dönemde dijital sergilerini ve yayınlarını açık erişime sunan müzede film, konuşma ve öğrenme etkinliklerini ise çevrim içi olarak sürdürülüyor.

Müze, fiziki ortamda ilk olarak "Oryantalist Resim", "Kütahya Çini ve Seramikleri", "Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri" koleksiyon sergilerini sanatseverlerle buluşturuyor.

Şu anda yalnızca 2 katı açık tutulan müzede, 45 kişi olan anlık ziyaretçi sayısının tüm katlar açıldığından 90'a çıkarılması planlanıyor.

Haziran sonuna dek salıdan cumartesiye 11.00 - 18.00, pazarları ise 12.00 - 18.00 arasında ücretsiz gezilebilen müzede, hazırlıklarına başlanan yeni süreli sergilerin, yakın bir tarihte sanatseverlerle buluşması planlanıyor.

Arter'e Taksim ve Tepebaşı'ndan servis

Vehbi Koç Vakfı'na bağlı bir kurum olarak İstiklal Caddesi'nde açılan ve geçen yıl Dolapdere'deki yeni binasına taşınan Arter ise kontrollü normalleşme sürecinde gerekli hijyen tedbirlerini uygulayarak aynı anda en fazla 200 ziyaretçi ağırlıyor.

Arter, "Sevgi Gönül Oditoryumu", "Karbon", "Kütüphane" ve "Atölye"nin bir süre daha kapalı kalacağı süreçte yeni bir bilgilendirmeye kadar salıdan pazara 11.00 - 17.00 arasında ziyaret edilebiliyor.

"Etkinlik Programı"ndaki konser ve performanslarla "Öğrenme Programı"ndaki fiziksel mekanda gerçekleşen programlara yeni bir bilgilendirmeye kadar ara verilirken, rehberli sergi turları sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenebiliyor.

Çevrimiçi etkinler devam eden Arter'e, dezenfekte edilerek yüzde 50 kapasiteyle hareket etmeyi sürdüren ve Taksim ile Tepebaşı'ndan ücretsiz olarak işleyen servis araçlarıyla ulaşabiliyor.