ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE SESSİZLİK HAKİM - Son Dakika

HSK Genel Kurulu, koronavirüs önlemleri kapsamında, 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde acil işler dışındaki duruşmalar ile müzakere ve keşiflerin ertelenmesi yönünde tavsiye kararı almıştı.

, Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek tam kapanmayla birlikte Çağlayan 'daki İstanbul Adalet Sarayı boş kaldı. Her gün binlerce kişinin geldiği adliyede, tam kapanmanın ilk günü sessizlik hakim oldu.

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