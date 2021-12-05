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Çaldıkları otomobil ile İstanbul'da yakalanan 3 çocuk, Ordu'ya getirildi - Son Dakika

Çaldıkları otomobil ile İstanbul'da yakalanan 3 çocuk, Ordu'ya getirildi

05.12.2021 01:45

Çaldıkları otomobil ile İstanbul'da yakalanan 3 çocuk, Ordu'ya getirildi Ordu'dan çaldıkları otomobil ile İstanbul'a giden küçük yaştaki 3 çocuk yakalanarak, kente getirildi Yaklaşık 900 kilometre boyunca hiçbir engele takılmadan İstanbul'a ulaşan çocukların macerası sonlandı Ordu'da, bir...

Çaldıkları otomobil ile İstanbul'da yakalanan 3 çocuk, Ordu'ya getirildi

Ordu'dan çaldıkları otomobil ile İstanbul'a giden küçük yaştaki 3 çocuk yakalanarak, kente getirildi

Yaklaşık 900 kilometre boyunca hiçbir engele takılmadan İstanbul'a ulaşan çocukların macerası sonlandı

ORDU - Ordu'da, bir oto galeriye giren S.Ö., E.K. ve A.Y. isimli çocuklar, çaldıkları otomobil ile gittikleri İstanbul'da yaklaşık bir hafta sonra yakalandı. İstanbul'da işlemleri tamamlanan çocuklar, polis ekiplerince Ordu'ya getirildi.

Olay, 28 Kasım günü sabah 04.00 saatlerinde meydana geldi. S.Ö. A.Y. isimli çocuklar, Altınordu ilçesinde bulunan bir oto galerinin arka camını kırarak içeriye girdi. İşyerinde bir süre anahtar arayan çocuklar, buldukları iki otomobilin anahtarını alarak dışarıya çıktı. Çocuklar, ilk olarak sıfır kilometre bir aracı alarak bir süre gezindi, sonrasında ise otomobili bir ara sokağa bıraktı. Yaşları küçük olan ve her birinin çok sayıda sabıkasının bulunduğu çocuklar sonrasında ise galeriden aldıkları diğer araç ile Ordu'dan ayrılarak, İstanbul'a hareket etti.

900 kilometre boyunca otomobil ile seyahat ettiler, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip çocukları yakaladı

İşyeri sahiplerinin fark edilmesi üzerine çocukları arama çalışması başlatıldı. En son yaklaşık 900 kilometre uzaklıktaki İstanbul'da olduğu tespit edilen çocukları yakalamak için Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel ekip kurarak İstanbul'a hareket etti. yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri çocukları 4 Aralık tarihinde İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, otomobili ise Bağcılar ilçesinde buldu.

Ordu'ya getirildiler

İstanbul'da gerekli işlemleri tamamlanan 3 çocuk, emniyet mensupları eşliğinde ekip otosuyla İstanbul'dan alınarak, Ordu'ya getirildi. 4 Aralık tarihinde İstanbul'dan hareket eden ekip, 5 Aralık tarihinin ilk saatlerinde Ordu İL Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Çocukların emniyetteki işlemleri sürerken, otomobil ise işyeri sahipleri tarafından pazartesi günü teslim alınacak.

Ordu Valiliği'nin konuya ilişkin açıklaması

Öte yandan Ordu Valiliği tarafından konuyla ilişkin yapılan açıklamada, 28 Kasım 2021 günü saat 03.00 sıralarında kentte faaliyet gösteren bir işyerinde bir miktar para çalındığı, aynı gün saat 04.00 sıralarında ise bir oto galeride oto hırsızlığı meydana geldiği ve konuyla ilgili müracaatların aynı gün saat 15.20 sıralarında resmi makamlara bildirildiği hatırlatıldı. Yapılan açıklamada, "Meydana gelen oto hırsızlığı konusu ile ilgili olarak yapılan araştırmada hırsızlık yapan şahısların daha önceki tarihlerde işyerlerine girerek işyerinde bulunan oto anahtarlarını alıp deneme yanılma suretiyle araçları çalan yaşı küçük 3 şüpheli oldukları tespit edilerek, aracın yakalanması için gerekli bilgiler sisteme girilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu çalıntı aracın 29 Kasım.2021 günü saat 05.05 sıralarında İstanbul İline giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine şüpheli şahısların yakalanması ve çalıntı aracın bulunması için daha önce şüpheli şahısların yakalanmasında görev almış özel ekip oluşturularak görevlendirilmiştir. Görevli ekibin çalışmaları sonucu olayı gerçekleştiren S.Ö., A.Y., ve E.K. isimli yaşı küçük şahıslar 4 Aralık 2021 günü saat 00.20 sıralarında İstanbul Zeytinburnu ilçesinde yakalanmıştır. Bahse konu çalıntı araç aynı gün 01.30 sıralarında İstanbul Bağcılar ilçesinde bulunmuştur. Tahkikat devam etmektedir" denilmişti..

Çaldıkları otomobil ile İstanbul'da yakalanan 3 çocuk, Ordu'ya getirildi
Çaldıkları otomobil ile İstanbul'da yakalanan 3 çocuk, Ordu'ya getirildi
Çaldıkları otomobil ile İstanbul'da yakalanan 3 çocuk, Ordu'ya getirildi
Çaldıkları otomobil ile İstanbul'da yakalanan 3 çocuk, Ordu'ya getirildi
Çaldıkları otomobil ile İstanbul'da yakalanan 3 çocuk, Ordu'ya getirildi
Çaldıkları otomobil ile İstanbul'da yakalanan 3 çocuk, Ordu'ya getirildi
Çaldıkları otomobil ile İstanbul'da yakalanan 3 çocuk, Ordu'ya getirildi
Çaldıkları otomobil ile İstanbul'da yakalanan 3 çocuk, Ordu'ya getirildi
Çaldıkları otomobil ile İstanbul'da yakalanan 3 çocuk, Ordu'ya getirildi

Otomobil, İstanbul, Kasım, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıkları otomobil ile İstanbul'da yakalanan 3 çocuk, Ordu'ya getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaldıkları otomobil ile İstanbul'da yakalanan 3 çocuk, Ordu'ya getirildi - Son Dakika
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