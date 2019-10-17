Son Dakika Haberleri: Cami yaptıran hayırseverlere takdir belgesi
Son Dakika Güncel Cami yaptıran hayırseverlere takdir belgesi

Cami yaptıran hayırseverlere takdir belgesi

1 saat önce

Dinayet İşleri Başkanlığı tarafından Gaziantep'in Nizip ilçesinde cami yaptıran hayırseverlere takdir belgesi takdim edildi.

Cami yaptıran hayırseverlere takdir belgesi, System.String[]

Dinayet İşleri Başkanlığı tarafından Gaziantep'in Nizip ilçesinde cami yaptıran hayırseverlere takdir belgesi takdim edildi.

Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan İlçe Müftüsü Musa Çiftçi, inşa edilen her mescidin yaşanan topraklara vurulan İslam mührü olduğunu belirterek, bu bilinçle ilçemizdeki camilerimizin imarında katkıları bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından Hacı Zeynep Kılıç Cami ve Hacı Bahattin Kılıç Kuran Kursunu yaptıran hayırsever Uğur Kılıç'a, Enes Bin Malik Cami ve Kuran Kursunu yaptıran hayırsever Durdu Bozkurt'a, Bilal Çeker Camii ve Hatice Çeker Kuran Kursunu yaptıran hayırsever Bilal Çeker'e, Cuma Kılıç Camisini yaptıran hayırsever Celal Kılıç'a ve Hacı Mehmet Kılıç Camisini yaptıran hayırsever Mevlüt Kılıç'a belgeleri verildi.

Programa, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Güldemir, daire amirleri, din görevlileri katıldı.

Kuran-ı Kerim, Gaziantep, Müftülük, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:36 Kaynak: AA
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