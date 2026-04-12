Camide "Baby Shower" yaptılar, ilçe ayağa kalktı
Camide "Baby Shower" yaptılar, ilçe ayağa kalktı

Camide "Baby Shower" yaptılar, ilçe ayağa kalktı
12.04.2026 23:49
12.04.2026 23:49
Camide "Baby Shower" yaptılar, ilçe ayağa kalktı
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir caminin içinde düzenlenen şatafatlı "baby shower" organizasyonu sosyal medyada infial yarattı. Caminin ana ibadet alanına kurulan neon tabelalar, çiçekli dekorlar ve süslü bebek beşiklerinin yer aldığı görüntüler kısa sürede yayılırken; dini mekanın ruhuna aykırı bulunan kutlama vatandaşların büyük tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları, ibadethanelerin bu tür etkinliklere alet edilmesine isyan ederek Diyanet İşleri Başkanlığı'nı göreve çağırdı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir caminin içerisinde gerçekleştirilen "baby shower" (bebek partisi) organizasyonu, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Türkiye gündemine oturdu. Caminin manevi atmosferine aykırı bulunan şatafatlı süslemeler ve neon ışıklar,  büyük tepki çekti.

CAMİ İÇİNDE NEON TABELALI ORGANİZASYON 

Sosyal medyada yayılan görüntülerde; caminin iç kısmına beyaz koltuklar, çiçeklerle süslenmiş bir arka plan ve üzerinde "Oh Baby" yazan neon bir tabela yerleştirildiği görülüyor. Ayrıca üzerinde "Zeynep" yazılı süslü bir bebek beşiğinin caminin ortasına konumlandırılması ve şamdanlarla donatılan atmosfer, dini mekanın kullanım amacı hakkında tartışmaları beraberinde getirdi.

Camide

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ 

Videonun kısa sürede yayılmasıyla birlikte binlerce kullanıcı; ibadethanelerin kutsiyetine vurgu yaparak duruma sert tepki gösterdi. Vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli İl Müftülüğü hesaplarını etiketleyerek şu soruları yöneltti:

"İbadet yerleri bu tarz gösteriş odaklı organizasyonlar için nasıl tahsis edilebilir?"

"Bu etkinliğe kim, hangi gerekçeyle izin verdi?"

"Caminin vakar ve haysiyetiyle bağdaşmayan bu görüntüler hakkında soruşturma açılacak mı?"

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR 

Gölcük’te yaşanan olayla ilgili olarak Kocaeli Valiliği ve İl Müftülüğü’nden henüz resmi bir açıklama gelmezken, kamuoyu ibadethanelerin bu şekilde kullanımına dair denetimlerin artırılmasını talep ediyor. 

Camide gerçekleştirilen bu organizasyonun, dini değerlere ve ibadethane kültürüne zarar verip vermediği tartışılmaya devam ediyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Eren Yilmaz Eren Yilmaz:
    Hz Muhammed sav. Peygamberimiz zamanında cami mi varmış ...milleti kiskirtmayin 1 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
