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Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda yükümlüler cami temizledi

57 dakika önce

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle 22 yükümlü Meram'daki Aksarnıç Camisi'ni temizledi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda yükümlüler cami temizledi, System.String[]

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle 22 yükümlü Meram'daki Aksarnıç Camisi'ni temizledi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Konya il Müftülüğünün belirlediği camilerde, Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde bulunan 22 camiyi temizleyecek.

Konya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından belirlenen yükümlüler Meram Aksarnıç Camisi'nin içini ve dışını öğle namazına kadar yıkayıp temizledi.

Etkinliğe gelen Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, temiziliği yapan yükümlülere Kur'an Kerim ve İslam İlmihali hediye etti.

Solmaz burada cami önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu hafta Camiler ve Din Görevliler Haftamız kapsamında farkındalık oluşturmak için buradayız. Biz toplumsal duyarlılık anlamında şu an suç işlemiş yükümlü olan kardeşlerimizle beraber bu farkındalığı oluşturmak için önce camimizin içinde sonra da bahçenin temizliğini yaptık. Bir hafta süresince 22 arkadaşımız camilerin temizliğinde görev alacak. Bugün burada önemli olan toplumsal duyarlılık ve bu dayanışmada emeği geçen yükümlülerimize ben çok teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm Diyanette görev yapan imam hatip, müezzin ve kayyımlarımızın da haftasını kutluyorum." dedi.

Başsavcı Solmaz daha sonra 1 Ekim Yaşlılar Günü nedeniyle Konya Huzur Evi'nde kalan yaşlıları ziyaret etmek üzere camiden ayrıldı.

Düzenlenen etkinliğe, Başsavcı Vekili Ramazan Okur, Cumhuriyet Savcısı Bekir Sıtkı Yıldırım, Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin, İl Müftü Yardımcısı Ali Çıtır, Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber, Meram İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü de katıldı.

Solmaz, Konya, Meram, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:08 Kaynak: AA
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