Tarihi camide çekilen görüntülere soruşturma başlatıldı
Tarihi camide çekilen görüntülere soruşturma başlatıldı

06.01.2026 13:19
Konya'da tarihi Aziziye Camisi'nin içinde çekilen görüntüleri, müzik eşliğinde paylaşan genç kız ile yanındaki erkek hakkında soruşturma başlatıldı. Görüntüleri Antalya'dan Konya'ya gelen iki gencin çektiği saptandı.

Sosyal medya kullanıcısı, Konya'nın Karatay ilçesindeki tarihi Aziziye Camisi içinde çekilen görüntüleri, müzik eşliğinde, "Manitayı camide bile darlama işi" notu ile sayfasında paylaştı. Bu paylaşım, sanal medyada tepki topladı.

ANTALYA'DAN GELMİŞLER

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede; tarihi camide çekilen görüntülerin Antalya'dan paylaşıldığını, motosikletle Konya'ya gezmeye gelen iki genç tarafından çekildiği saptandı.

İKİ GENÇ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki genç hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

