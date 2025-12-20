Cami cemaatine korku dolu anlar yaşatan olay için harekete geçildi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, Cuma namazı öncesi vaaz verildiği sırada camiye giren pitbull cinsi köpeğin sahibi N.U. hakkında, 'Hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakmak' suçundan adli işlem başlatılırken, idari yaptırım da uygulandı.

Olay, dün Cuma namazı öncesi Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi Cami'nde meydana geldi. Cami hocası vaaz verdiği sırada, camiye yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpek girdi.

BİR ANDA İÇERİYE GİRDİ

Cemaatin arasında başıboş şekilde dolaşmaya başlayan pitbull cinsi köpek, vaaz dinleyen bazı vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. Bir süre cami içinde dolaşan köpek, daha sonra dışarıya çıkarıldı. Köpeğin cami içinde dolaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Çayırova Belediyesi ekipleri, pitbull cinsi köpeğin sahibinin N.U. olduğunu belirledi. Belediye ekipleri tarafından el konulan köpek, Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Köpeğin sahibinin N.U. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 177'nci maddesi kapsamında 'Hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca köpek sahibine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından idari yaptırım uygulandı.