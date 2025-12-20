Cami cemaatine korku dolu anlar yaşatan olay için harekete geçildi - Son Dakika
Cami cemaatine korku dolu anlar yaşatan olay için harekete geçildi

Cami cemaatine korku dolu anlar yaşatan olay için harekete geçildi
20.12.2025 19:19
Cami cemaatine korku dolu anlar yaşatan olay için harekete geçildi
Çayırova'daki camide pitbull cinsi köpek tedirginlik yarattı, sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, Cuma namazı öncesi vaaz verildiği sırada camiye giren pitbull cinsi köpeğin sahibi N.U. hakkında, 'Hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakmak' suçundan adli işlem başlatılırken, idari yaptırım da uygulandı.

Olay, dün Cuma namazı öncesi Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi Cami'nde meydana geldi. Cami hocası vaaz verdiği sırada, camiye yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpek girdi.

BİR ANDA İÇERİYE GİRDİ

Cemaatin arasında başıboş şekilde dolaşmaya başlayan pitbull cinsi köpek, vaaz dinleyen bazı vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. Bir süre cami içinde dolaşan köpek, daha sonra dışarıya çıkarıldı. Köpeğin cami içinde dolaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Çayırova Belediyesi ekipleri, pitbull cinsi köpeğin sahibinin N.U. olduğunu belirledi. Belediye ekipleri tarafından el konulan köpek, Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Köpeğin sahibinin N.U. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 177'nci maddesi kapsamında 'Hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca köpek sahibine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • eser demir eser demir:
    İnsanlar hayvanlar dan daha vahşi ulan hayvan belki namaz kılacak belki Allah derdini söyleyecek hahahahaha 2 29 Yanıtla
  • Erhan Fatih Erhan Fatih:
    fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Buradan sana iş çıkmaz AGAA, başka yerde dene şansını. 3 1
    Taner Avcı Taner Avcı:
    burada zaten aç dolu sen neyin kafasındasın. 1 0
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Bu hayvan dışarıda Herkese saldırdığı halde camide hiç kimseye saldırmamış Buda Allahın bir hikmeti 3 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
