Pitbull bir anda içeriye girdi! Cami cemaati nereye uğradığını şaşırdı

Pitbull bir anda içeriye girdi! Cami cemaati nereye uğradığını şaşırdı
19.12.2025 23:09
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Cuma namazı öncesi hocanın vaaz verdiği sırada camiye giren pitbull cinsi köpek, cemaate korku dolu anlar yaşattı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, Cuma namazı öncesi vaaz verildiği sırada camiye giren pitbull cinsi köpek cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Cami cemaati korku dolu anlar yaşadı. Olay, Cuma namazı öncesi Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi Cami'nde meydana geldi.

VAAZ SIRASINDA CAMİYE PİTBULL GİRDİ

Cami hocası vaaz verdiği sırada, camiye yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpek girdi. Cemaatin arasında başıboş şekilde dolaşmaya başlayan pitbull cinsi köpek, vaaz dinleyen bazı vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.

O ANLAR KAMERALARDA

Bir süre cami içinde dolaşan köpek, daha sonra dışarıya çıkarıldı. Köpeğin cami içinde dolaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

    Yorumlar (4)

  • 061400Ho 061400Ho:
    Sahibinin sonu inşaallah vahşi bir hayvan tarafından parçalanarak ölmek olsun 22 7 Yanıtla
  • doğukan kadir kaşıkçı doğukan kadir kaşıkçı:
    kesin şimdi derler .chp liler gönderdi. 4 7 Yanıtla
  • Ahmet Yildiz Ahmet Yildiz:
    Hayvanda insanlar kadar şaşkın..canavar değil boyuna göre güçlü bi varlık 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.