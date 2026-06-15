Çamlıhemşin\'de minik öğrenciler sahnede gönülleri fethetti

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde gerçekleştirilen Dikkaya 4-6 Yaş Kur'an Kursu Yıl Sonu Kapanış ve Mezuniyet Programı, unutulmaz anlara sahne oldu. Çamlıhemşin İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programa ilçe protokolü, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, veliler ve çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Programda sahneye çıkan 24 minik öğrenci, hazırladıkları ilahi, şiir ve koreografilerle izleyenlerin gönlünü kazandı. Minik öğrencilerin sergilediği gösteriler salonda zaman zaman duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Program, yalnızca bir mezuniyet töreni olarak değil, milli ve manevi değerlerle yetişen çocukların özgüvenlerini ortaya koyduğu anlamlı bir buluşma olarak değerlendirildi. 4, 5 ve 6 yaşlarındaki öğrencilerin sahne performansı, aileleri ve davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.

24 MİNİK ÖĞRENCİ SAHNEYE ÇIKTI, SALON DUYGU SELİNE DÖNÜŞTÜ

Program, "Allahümme Salli" ilahisi eşliğinde minik öğrencilerin sahneye çıkmasıyla başladı. Daha ilk dakikalardan itibaren salonda büyük bir heyecan yaşanırken, çocukların sahnedeki özgüveni ve içtenliği izleyenlerden tam not aldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve "Hoş Geldiniz" şiirinin seslendirilmesiyle devam eden programda öğrencilerin heyecanı, velilere duygusal anlar yaşattı. Henüz küçük yaşta olmalarına rağmen sahnede sergiledikleri performanslarla büyük beğeni toplayan öğrenciler, izleyenlerden dakikalarca alkış aldı. Programın en dikkat çeken bölümlerinde "Kelime-i Şehadet" ilahisi, "Ben Rabbimin Minik Kuluyum", "Bismillah", "Ay Sorsam Yakamoz" ve "Döndüm Mevlana Gibi" temalı gösteriler sahnelendi. Çocukların samimiyeti, masumiyeti ve heyecanı, salonu dolduran davetlilerin yüreğine dokundu. Programın finalinde gerçekleştirilen ay-yıldızlı koreografi ise büyük ilgi gördü. Minik öğrencilerin hep birlikte seslendirdiği "Bayrak" şarkısı sırasında salonda duygusal anlar yaşandı. Gösteri sonunda çocuklar dakikalarca ayakta alkışlandı. Programa katılan vatandaşlar, sahnede sergilenen performansların yalnızca bir gösteri olmadığını, aynı zamanda çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğünün güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti.

"BU ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZİN EN BÜYÜK TEMİNATIDIR"

Programın açılış konuşmasını yapan Çamlıhemşin İlçe Müftüsü Muhammed Mustafa Taştekin, 4-6 yaş Kur'an kurslarının yalnızca dini eğitim verilen kurumlar olmadığını belirtti. Taştekin, bu kursların çocukların karakter gelişimine katkı sunan önemli eğitim merkezleri olduğunu vurguladı. Çocukların sevgi, merhamet, paylaşma, vatan sevgisi, insan sevgisi ve ahlaki değerlerle yetiştirildiğini ifade eden Taştekin, bu eğitimlerin geleceğin güçlü Türkiye'sinin inşasında önemli bir rol oynadığını söyledi. Programda konuşan Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük de çocukların eğitimine yapılan her yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu dile getirdi. Devlet olarak eğitim faaliyetlerinin her zaman yanında olduklarını belirten Kaymakam Böyük, yıl boyunca emek veren öğreticileri, çocuklarını güvenle kursa emanet eden aileleri ve organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik etti. Etkinlik kapsamında eğitime ve Kur'an kurslarına katkı sağlayan isimler de unutulmadı. İlçe Müftüsü Muhammed Mustafa Taştekin tarafından Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük, Belediye Başkanı Ömer Altun, önceki dönem Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ve hayırsever Adem Bebenoğlu'na teşekkür plaketi takdim edildi. Program, minik öğrencilerin sahnedeki başarısı ve salonda oluşan duygu dolu atmosferle hafızalarda yer etti.

Haber: Yavuz Günay