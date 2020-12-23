CAN DÜNDAR'A FETÖ VE CASUSLUK'TAN TOPLAM 27 YIL 6 AY HAPİS CEZASI (2) - Son Dakika

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası, Yargıtay'ca bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Can Dündar'ı "Gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan 18 yıl 9 ay, "FETÖ'ye dahil olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki kapalı görülen 13. celseye, firari sanık Can Dündar katılmadı. Dündar'ın avukatları da duruşmaya katılmadı. Davada "katılan" sıfatı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MİT Müsteşarlığı'nı avukatları temsil etti. Daha önceki duruşmada reddi hakim talebinin üst mahkemece reddedildiği öğrenildi. Katılanlar avukatları, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

İKİ SUÇTAN CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Can Dündar'ı "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasıba çarptırdı.

"ÖRGÜTE YARDIM" SUÇUNDAN 8 YIL 9 AY HAPİS"FETÖ/ PDY Silahllı Terör Örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan ise Dündar'ı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, "suç tarihinde toplumda tanınan gazetenin genel yayın yönetmeni olması nedeniyle suça konu haberlerle örgüt lehine toplumda oluşturduğu algının boyutu, özellikle sanığın suça konu haberlerinden sonra örgüt tarafından bu haberlerin eş güdümlü olarak kullanılmaya başlanılarak uluslararası arenaya taşındığı, söz konusu haberlerle siyasi iktidarı gerek iç kamuoyunda, gerekse uluslararası alanda "Teröre destek veren bir ülke" konumuna düşürmek kastının yoğun olarak bulunması, böylelikle örgüte sağlanan fayda, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı" gerekçeleriyle bu suçtan ceza verdiğini belirtti.

İKİ SUÇTAN DA İNDİRİM UYGULANMADISanığın "duruşmadaki tutum ve davranışları, yargılama sürecinde yurtdışına kaçmış bulunması, halen firari olarak aranmakta olması, yargılama sürecinde sosyal medyada yayınladığı videolar ve yaptığı paylaşımlarla pişmanlık duymadığının anlaşılmasıyla yeniden suç işlemeyeceğini ilişkin olumlu kanaat oluşmaması" gerekçeleriyle her iki cezasında da indirim uygulanmadı.

HÜKÜMLE BİRLİKTE TUTUKLANMASINA DA KARAR VERİLDİMahkeme, sanık Dündar'ın uzun süreden beri firari olarak aranmakta olması ve kaçak kararı alınmasına rağmen yargılamaya katılmaması gerekçesiyle her iki suçtan da hükümle birlikte tutuklanmasına da karar verildi. Dündar hakkında daha önceden çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama emrinin infazının da aynen devamına hükmedildi. Mahkeme, Can Dündar hakkında daha önceki aşamalarda çıkartılan kırmızı bülten ve iade talepnamesi işlemleriyle iadesinin istenilmesine karar verdi.

BİR SUÇTAN DA BERAATMahkeme, sanık Can Dündar hakkında "Gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçunun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

EL KOYMA KARARI DEVAM

Can Dündar hakkında 7 Ekim 2020'de alınan el koyma kararının karar kesinleşinceye kadar devamına da hükmedildi.