Çanakkale, Balıkesir ve İzmir için fırtına uyarısı - Son Dakika

Çanakkale, Balıkesir ve İzmir için fırtına uyarısı
30.03.2021 12:13
Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ve İzmir'in kuzey kesimlerinde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.
Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ve İzmir'in kuzey kesimlerinde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.
Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ve İzmir'in kuzey kesimlerinde ise rüzgarın, fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 kilometre/saat) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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