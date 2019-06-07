Çanakkale'de feribot kuyruğu 2 kilometreye ulaştı

Çanakkale
'de Ramazan Bayramı
tatiline çıkan vatandaşlar, dönüş yolunda uzun feribot kuyrukları oluşturdu.
9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Ege
sahillerine akın eden tatilciler, trafiğe takılmamak için dün ve bugün olmak üzere dönüşe geçtiler. Başta İstanbul
olmak üzere Marmara
ve Trakya
bölgesinde yaşayan vatandaşlar, Çanakkale Gestaş İskelesinde yaklaşık 2 kilometreye varan araç kuyrukları oluşturdular.
Tatilciler, Çanakkale kent merkezinden Eceabat
ilçesi ve Kilitbahir
köyüne geçmek için uzun süre feribot sırası beklediler. Trafik polisleri de ekstra mesai harcayarak hem tatilcilerin oluşturduğu kuyruğu hem de şehir içinde trafik akışını sağladılar.
Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., alınan tedbirler doğrultusunda, 9 günlük bayram tatili süresince Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki- Gelibolu
hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada- Geyikli
hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla, doldur boşalt usulü sefer yapmaya devam ediyor. - ÇANAKKALE