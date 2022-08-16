Yenice Mehmet Bodur Anadolu Lisesinden bu sene mezun olan Muhammet Duman'ın cenazesine İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, köy muhtarı Durmuş Çatak ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Muhammet Duman, Çanakkale, Hisarcık, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden genç, toprağa verildi - Son Dakika

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