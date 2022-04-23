Çanakkale'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kullandığı motosikletle bir kamyonet ile çarpışarak yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Küçükkuyu Belediyesi Zabıta Amirliğine ait Mustafa T. idaresindeki 17 PK 215 plakalı kamyonet, Fatih Mahallesi'ndeki Orman Deposu mevkisinde Murat İhsan Bilgiç'in (16) kullandığı 10 H 7458 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan Bilgiç, kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü ise ifadesinin alınması için Ayvacık Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.