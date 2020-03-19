Çanakkale'de kordon boyu dezenfekte edildi - Son Dakika

Çanakkale'de kordon boyu dezenfekte edildi
6 saat önce
Çanakkale'de kordon boyu dezenfekte edildiÇanakkale Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından kordon boyu dezenfekte edildi.
Çanakkale'de kordon boyu dezenfekte edildi
Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından kordon boyu dezenfekte edildi.
Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle kordon boyunda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Özel kıyafetler giyen ekipler, kordon boyunu fırçalayarak temizledi. Vatandaşların bolca zaman geçirdiği Truva Atı'nın çevresi de ekipler tarafından detaylı bir şekilde dezenfekte edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:51 Kaynak: DHA
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