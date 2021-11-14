ÇANAKKALE - Evlerinde bıçaklı saldırıya uğrayan çift yaşamını yitirdi

Çanakkale'de evlerinde bıçaklı saldırıya uğrayan çift hayatını kaybetti.

Çanakkale'de evlerinde bıçaklı saldırıya uğrayan çift hayatını kaybetti. İddiaya göre, şüpheli T.Y, Cevatpaşa Mahallesi Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'nde bulunan apartmanın 4. katındaki evinde Süha Sümer'i (62) bıçakla yaraladı. T.Y, sesleri duyarak kapıya gelen Nilgün Akman Sümer'e (60) de bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan Süha ve eşi Nilgün Akman Sümer yaşamını yitirdi. Aynı apartmanın zemin katındaki iş yerinde çalıştığı öğrenilen şüpheli, emniyete teslim oldu. Polisin evde yaptığı incelemenin ardından çiftin cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Nilgün Akman Sümer'in 1989-2002 yıllarında Çanakkale Belediye Başkanı, 22. dönemde de CHP Çanakkale Milletvekili olarak görev yapan İsmail Özay'ın baldızı olduğu öğrenildi.

Çanakkale, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › ÇANAKKALE - Evlerinde bıçaklı saldırıya uğrayan çift yaşamını yitirdi - Son Dakika

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