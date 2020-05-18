ÇANAKKALE Kocası tarafından kızının önünde öldürülen Fatma Kökoğlu, gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika

ÇANAKKALE Kocası tarafından kızının önünde öldürülen Fatma Kökoğlu, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kocası tarafından kızının önünde öldürülen Fatma Kökoğlu, gözyaşlarıyla toprağa verildiÇANAKKALE merkeze bağlı Kurşunlu köyünde evinin önünde eşi Aydın Kökoğlu tarafından, kızı Duygu Kökoğlu'nun gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Fatma Kökoğlu (44), öğle namazına müteakip köy...

Kocası tarafından kızının önünde öldürülen Fatma Kökoğlu, gözyaşlarıyla toprağa verildi

ÇANAKKALE merkeze bağlı Kurşunlu köyünde evinin önünde eşi Aydın Kökoğlu tarafından, kızı Duygu Kökoğlu'nun gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Fatma Kökoğlu (44), öğle namazına müteakip köy mezarlığında kılınan cezane namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Köydeki evin önüne helallik alınmak için cenaze aracıyla getirilen Fatma Kökoğlu'nun tabutuna sarılan yakınları sinir krizi geçirdi. Annesi gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen 19 yaşındaki Duygu Kökoğlu, tabuta sarılıp, "Annem ben geldim, ne olur gitme. Kaç saat oldu hala uyuyorsun, annecim uyan artık" diye seslendi.

Olay, dün sabaha karşı 02.40 sıralarında Kurşunlu köyünde meydana geldi. İki çocuk annesi Fatma K., 19 yaşındaki kızı Duygu Kökoğlu ile birlikte çalıştığı fabrikanın gece vardiyasından çıkarak, servis aracıyla Kurşunlu köyündeki annesinin evine gitti. Evin bulunduğu sokakta bir aracın arkasına gizlenerek bekleyen boşanma aşamasındaki eşi Aydın Kökoğlu, Fatma Kökoğlu ile kızının önünü keserek tartışmaya başladı. Bu sırada belinden bıçak çıkaran Aydın Kökoğlu, kızının engellemeye çalışmasına rağmen eşi Fatma Kökoğlu'nu bıçakladı. Genç kız panik ve korku içinde bir komşusunun evine sığınıp, yaşadıklarını anlattı. Aydın Kökoğlu ise olay yerinden kaçtı. Kalbinden ve karnından yaralanan Fatma Kökoğlu, ambulansla götürüldüğü Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşini bıçaklayarak öldüren Aydın Kökoğlu ise, suçaletiyle birlite jandarmaya teslim oldu. Aydın Kökoğlu, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Fatma Kökoğlu'nun cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze arabasıyla köyde birlikte yaşadığı annesi Gülşen Elitok'un evinin önüne getirildi. Burada annesi Gülşen Elitok ile, çocukları 21 yaşındaki Uğur ve 19 yaşındaki kızı Duygu tabuta sarılarak göz yaşı döktü. Annesi, babası tarafından gözü önünde bıçaklanan Duygu Kökoğlu'nun, "Annem ben geldim, ne olur gitme. Kaç saat oldu hala uyuyorsun, annecim uyan artık" diye seslenişi yürekleri sızlattı. Cenaze töreni sırasında Fatma Kökoğlu'nun yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

'ABLAMIN YÜZÜ GÜLMEDİ'

Fatma Kökoğlu'nun acılı kardeşi Fatih Balkan ise, kız kardeşinin bu durumu hak etmediğini belirterek, "Görüyorsunuz, olmaması gereken şeyler. Allah'ın yarattığı canı, caninin birİ gelip, alıyor. Olması gereken bu mu. İnsan gibi konuş, anlaş, ayrıl. Yazık günah bak iki tane yetim bıraktı arkasında. Hem anadan, hem babadan mahrum kaldı çocuklar. Ben ablasız kaldım. Biz yetim büyüdük onunla. Yüzü gülmedi. Benim yüzüm gülmedi. İnşallah cezasını bulacaktır. Kardeşi olarak acımızın azalması için hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Elimden geleni yapacağım, bu işin peşini bırakmayacağım. Allah nasip ederse davaları her şeyi takip edip, hak ettiği cezayı aldıracağım. Arkamızda zaten devletimiz var. Aradılar, destekte oluyorlar. Avukat tahsis edeceklerini söylediler. Allah bin kere razı olsun. Bunlar sıkıntılı bir evlilik geçirdi. Bir iki defa normalinde kanunen ayrıldılar. Çocuklar için tekrardan barıştılar. Ablam çok mücadele etti. Ama öbürü her seferinde uslanmaz, alkolik, bir şekilde eziyet, çile çektirmek için tehdit etti. Ben burada olmuş olsaydım, görevlendirmem çıktığı için Gökçeada'ya gitmiştim. Gitmeseydim burada ablama sahip çıkıyordum. Yapamazdı, yapamıyordu zaten benim gidişimi fırsat bildi. İnşallah yaradanım ona hak ettiği cezayı aldıracak. Başka türlü yükümüz hafiflemeyecek. Olay anında kızı da yanındaydı. Kızını da bıçaklayacakmış ama kızı zor kaçmış. Garibim komşunun evine sığınmış. Ablam olduğu yerde can veriyor. Mustafa abim koşmuş ama yetişememiş" dedi.

'AZRAİL GİBİ BAŞUCUNDA DİKİLİYORDU'

Fatma Kökoğlu'nun üvey abisi Mustafa Elitok, "Duygunun bağırtısına koştum. Zaten balkonda onların gelmesini bekliyordum. Bir haftadır kendisini göremiyorduk. Ben sabah 7'de çıkıyorum işe, akşam 8'de geliyorum. Onlar 6'da gidiyorlar. Gece 2.5'ta geliyorlar. Göremiyorum, yetişemiyorum. Hadi dedim içime doğdu, bir sıkıntı vardı. Bekleyeyim dedim. 2.30'a kadar balkonda oturdum. Çay ve sigara içtim. Eşim yatmıyor musun dedi. Yarın Pazar yatmayacağım, ben Duygu'yu bekleyeceğim, göreceğim dedim. Kızının bağırtısına koştum. İki tane köpek havladı. Dedim herhalde köpekler saldırdı. Fırladım koştum. Yanına vardım. Baş ucunda elinde bıçakla bekliyordu. Azrail gibi baş ucunda dikiliyordu. Gelme lan senide öldürürüm dedi. Allah belanı versin, Aydın sen ne yaptın dedim. Bu akşam burası kan gölüne dönecek, hepinizin canını alacağım dedi. Buraya asfalta hepinizi sereceğim dedi. Ben kafasına vurmak için yerden bir şeyler aradım. O sırada kaçtı. Hemen ben polisi, jandarmayı, sağlık ekiplerini aradım. Hepsine bilgi verdim. Çanakkale'ye kaçarsa, mezarlığın orada yakalansın dedim. Jandarma gelirken, Dörtyol'da önüne geçip, sizin aradığınız kişi benim hiç gitmeyin, ben yaptım demiş. İnşallah bu konuya Adalet Bakanımızda bir el atar. Yani bu kadın cinayeti artık bitsin" diye konuştu.

Fatma Kökoğlu'nun oğlu Uğur Kökoğlu, 'Benim söyleyecek bir şeyim yok. Ben sözün bittiği yerdeyim. Allah hayırlısı neyse onu versin" dedi.

ÇANAKKALE Kocası tarafından kızının önünde öldürülen Fatma Kökoğlu, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Çanakkale, Kurşunlu, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 04:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE Kocası tarafından kızının önünde öldürülen Fatma Kökoğlu, gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika

Son Dakika

Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı Ünlü oyuncunun doğallığıyla büyülediği teras pozlarına beğeni yağdı Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden hayranına sert çıktı Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana 59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" sözleri gündem oldu Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi         
17:02
Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak         
16:58
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir         
16:57
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi         
16:52
Selin Ciğerci, Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu         
16:47
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi         
16:38
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak         
16:15
Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti         
16:15
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
16:08
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın         
15:59
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti         
15:44
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi         
15:42
Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti         
15:30
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu         
15:26
Site bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu Site bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu         
15:24
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor         
15:23
Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi         
15:22
Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı         
15:16
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı         
15:08
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir         
15:02
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi         
15:01
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım         
14:47
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı         
14:15
ABD'de sosyal mesafeyi gözeten rahip, ziyaretçilere oyuncak tabanca ile uzaktan kutsal su sıktı ABD'de sosyal mesafeyi gözeten rahip, ziyaretçilere oyuncak tabanca ile uzaktan kutsal su sıktı         
14:10
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı değil" dedi         
14:05
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu         
13:49
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız         
13:33
İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde         
13:22
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı         
13:09
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin         
12:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2020 17:10:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ÇANAKKALE Kocası tarafından kızının önünde öldürülen Fatma Kökoğlu, gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]