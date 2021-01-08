Çanakkale Savaşları mobil müze tırı Bilecik'te - Son Dakika

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Çanakkale Savaşları mobil müze tırı Bilecik'e geldi. Ziyaretçiler tarafından büyük beğeni toplayan tır yoğun ilgi gördü.

Bilecik Valiliği'nin koordinasyonunda Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün destekleriyle kente davet edilen tır, Cumhuriyet Meydanı önünde ziyaretçilere açıldı. Açılış törenine, Vali Bilal Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

"Tarihimizden ve geçmişimizden çok önemli dersler alabileceğimiz sahnelerin yaşandığı yerleri görebiliyoruz"

Gezici tırı inceleyen Vali Şentürk, burada yaptığı açıklamada tarihle ilgili görsel unsurların önemine vurgu yaparak özellikle gençlerde kalıcı etki oluşturduğunu ve faydalı olduğunu söyledi. Çanakkale'nin tarihte yerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Şentürk, "Burası Bilecik. Çanakkale ve Bilecik'i bir arada düşündüğümüz zaman gerçekten tarihimizden ve geçmişimizden çok önemli dersler alabileceğimiz sahnelerin yaşandığı yerleri görebiliyoruz. Görsel olması önemli. O döneme ilişkin unsurları da içinde intiba ediyor. O yönüyle bilinçlenme konusunda gençlerimizde de kalıcı etkiler bırakacağını ve faydası olacağını değerlendiriyorum. Bu tür organizasyonlara ihtiyaç olduğunu değerlendiriyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Amacı 7'den 70'e herkese hitap ediyor ama özellikle hedef kitlemiz küçük arkadaşlarımız"

Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi Organizasyon Koordinatörü Engin Karataş, tır hakkında bilgi vererek, "Al sancağın dalgalandığı her yerde" diyerek Çanakkale'den yola çıktıklarını belirterek 53 il gezdi. Gezici müzenin içerisinde 7 ayrı vitrin bulunuyor. Pandemi dolayısıyla tüm önlemleri aldığımız müzemizde bulunan vitrinlerin içerisinde tarihi eserlerimiz, belgesellerimiz ve görsellerimizi, anlam bütünlüğünü sağlayan dış sesle beraber halkımızın ziyaretine açıyoruz. Gezdiğimiz illerde beni en çok etkileyen olay Bitlis'in Tatvan ilçesinde daha önce hiç gelmemiş, hiç müze görmemiş küçük bir kardeşimizin müzeyi görünce duygu seline kapılmasıydı. Bizleri bu tür şeyler çok etkiliyor. Amacı 7'den 70'e herkese hitap ediyor ama özellikle hedef kitlemiz küçük arkadaşlarımız" ifadelerine yer verdi.

Çanakkale Savaşları Gezici Müze'nin bir sonraki adresi Eskişehir akabinde Ankara olacak. - BİLECİK