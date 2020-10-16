"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Bitlislilerle buluştu - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale'den yola çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Bitlis'te vatandaşların ziyaretine açıldı. Müzeyi ziyaret eden Vali Oktay Çağatay, "Hem Gelibolu'da kaymakamlık yaptım hem de Türklerin Anadolu'ya açılan kapısı Ahlat'ın bağlı olduğu Bitlis'te valilik yapıyorum. Bu nedenle çok şanslıyım" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale'den yola çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Bitlis'te ziyaretçilere açıldı. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin 81 ilde 7'den 77'ye herkese kapılarını açarken, kent Merkezi'ndeki Ulu Cami önünde kurulan TIR'daki mobil müzeyi ziyarete gelenler, pandemi salgını nedeniyle ateşleri ölçülerek içeri alındı.