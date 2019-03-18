Son Dakika Haberleri: Çanakkale Şehitleri Silopi'de Anıldı

Çanakkale Şehitleri Silopi'de Anıldı

1 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Çanakkale Şehitleri Silopi'de Anıldı, System.String[]
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş ile beraberindekilerin katılımıyla, ilçe merkezindeki mezarlıkta Siirt'te 19 Ağustos 2015 tarihinde PKK'lı teröristlerin yola döşediği bombanın patlatılması sonucu 7 arkadaşıyla birlikte şehit olan jandarma er Mehmet Halil Barkın ile şehit piyade er Ahmet Akyel'in kabri ziyaret edildi. Burada mezarlığa karanfil bırakan protokol, daha sonra Barkın'ın evini ziyaret etti,

Yapılan ziyaretlerin ardından program, özel bir okulun konferans salonunda devam etti. Burada ilçedeki okullar tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu. Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen tiyatro gösterildi. Çeşitli gösterilerin ardından ilçede resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle program son buldu. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:37 Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Şırnak, Silopi, Güncel
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