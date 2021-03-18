Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı kutlandı - Son Dakika

Tarihin akışını değiştiren 18 Mart Çanakkale Deniz Savaşı'nda kazanılan zaferin 106. yılı, Mustafakemalpaşa'da düzenlenen etkinlikle kutlanırken, bu büyük zaferde canlarını feda eden aziz şehitlerimiz de şükranla anıldı.

Törene Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin, Askerlik Şubesi Başkan vekili Asteğmen İlker Tuncer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öz, STK temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve öğrenciler katıldı. Zaferin 106. yıldönümü, Mustafakemalpaşa Şehitliği'ne çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kuranı Kerim tilaveti ve şehitler için yapılan duanın ardından Çanakkale Zaferi'nin 106. Yılı töreni Adnan Menderes Meydanında devam ederken, tarihi anlatan canlandırma görselleri ve belediye bandosunun seslendirdiği kahramanlık türküleri ile son buldu.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Anadolu topraklarını vatan yapmak için verilen savaşların yanında, vatan topraklarını işgalden kurtarmak ve bağımsızlık için birçok savaş verilmiştir. İşte bu savaşlardan biri de Çanakkale cephesinde dünya tarihini değiştiren 18 Mart Çanakkale destanıdır" dedi.

Çanakkale'nin tarih sayfalarına altın harflerle yazılan bir kahramanlık öyküsü olduğunu belirten Başkan Kanar, "Bundan 106 yıl önce ülkemizin her şehrinden gözü kara askerler Çanakkale cephesine gitmiş, vatan toprakları için tek yürek olmuştur. İleride Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kuva-i Milliye ruhunun temelini oluşturacak cesaret Çanakkale'de doğmuş ve alevlenmiştir. Türk Milleti'ni en umutsuz olduğu anda cesareti, ileri görüşlülüğü, dehasıyla bir arada tutan, Çanakkale'yi geçilmez yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını şükranla anıyorum. Bizlere gurur duyulacak bir tarih bıraktıkları için aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun" şeklinde konuştu. - BURSA