CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında takipsizlik kararı - Son Dakika

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında takipsizlik kararı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafının çekilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafının çekilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafının çekilmesine ilişkin talimat verdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Kaftancıoğlu hakkında takipsizlik kararı verdi.

Takipsizlik kararında, CHP Üsküdar İlçe Başkanı olan Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020 günü saat 12.50 civarında aynı partiye mensup iki kişiyle birlikte Üsküdar ilçesi Kuzguncuk Mahallesi'ne geldiği ve burada Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı olan müşteki Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alarak kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği anlatıldı. Altun'a ait evi korumakla görevli polislerin duruma müdahale etmesi üzerine şüphelinin eylemine son verip bölgeden ayrıldığı ve müştekinin şikayeti üzerine Suat Özçağdaş hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu olayın kamuoyu nezdinde tartışmaya açılması üzerine Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı olan şüpheli Canan Kaftancioğlu'nun şahsi Twitter hesabından "CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir, yine gidecektir. CHP ilçe başkanına kamunun malını koruduğu, halkın hakkını hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz" şeklinde yazılar yayınladığı kaydedildi. Müştekinin de avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe sunarak şüpheli Canan Kaftancioğlu'nun paylaşımlarının suçu ve suçluyu övme ile suç işlemeye tahrik etme suçlarını oluşturduğunu ve Kaftancıoğlu'nun Suat Özçağdaş tarafından gerçekleştirilen eylemin azmettiricisi olduğunu belirterek şikayetçi olduğu vurgulandı.

Kaftancıoğlu'nun savunmasında, Suat Özçağdaş'ın siyasi görevi gereği kentteki hukuka aykırı yapılaşmayı kontrol ettiğini, müştekiye ait evin fotoğraflanması yönünde Suat Özçağdaş'a hiçbir telkinde bulunmadığını, iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek suçlamayı kabul etmediğini belirttiği anlatıldı.

KAFTANCIOĞLU HAKKINDA TAKİPSİZLİK

Kararda, iletişim kayıtları ve Suat Özçağdaş'a ait telefonun incelenmesi sonucu şüphelinin Suat Özçağdaş müştekinin özel hayatının gizliliğini ihlal etme yönünde bir eylem gerçekleştirmeye azmettirdiğine dair veri bulunmadığı belirtildi. Şüpheli Canan Kaftancıoğlu hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme' suçundan delil yetersizliği ve diğer suçlardan ise unsur yokluğu sebebiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Üsküdar'daki 'daimi koruma' altındaki konutunun önüne gelen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ve 2 kişi, fotoğraf çekmeye başlamış, durumu fark eden koruma polisleri, şahısların yanına giderek, fotoğraf çekmemeleri konusunda uyarmıştı. Polislerin uyarısına rağmen fotoğraf çekmeye çalışan 3 kişi, daha sonra olay yerinden uzaklaşmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ve 2 kişi hakkında "özel hayatın gizliliğin ihlali" suçundan soruşturma başlatılırken, soruşturma kapsamında emniyete giderek ifade veren şahıslar, savcılığın talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Özçağdaş'a partisinin talimat verdiğini söylemişti. Paylaşım üzerine Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, Canan Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaftancıoğlu hakkında "suçu ve suçluyu övme" ve "özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

(İHA)

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında takipsizlik kararı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında takipsizlik kararı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında takipsizlik kararı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında takipsizlik kararı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında takipsizlik kararı

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 19:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında takipsizlik kararı - Son Dakika

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