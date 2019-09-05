Canan Kaftancıoğlu ve Candan Erçetin Beylikdüzü'nde kadına şiddete konuştu

İSTANBUL, (DHA) ? BEYLİKDÜZÜ Belediyesi, 6. Barış ve Sevgi Buluşmaları'nda yer alan Çardak Buluşmalarının konukları bu kez sanatçı Candan Erçetin ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu. Erçetin ve Kaftancıoğlu, kadına şiddetin artmasına dikkat çekerek, bunun önlenmesi için kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini söylediler.

Çardak Altı Sohbetleri'nden Sahaf Söyleşileri'ne, konserlerden turnuva ve atölye çalışmalarına kadar çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan 6. Barış ve Sevgi Buluşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Edebiyat, sanat ve siyaset dünyasının ünlü isimlerini Beylikdüzü halkıyla buluşturan festivalin 3. Günü yine Çardak Altı Sohbetleri ile başladı. Yekta Kopan moderatörlüğünde gerçekleşen 'Umut ve Kadın' konulu söyleşinin konuğu ise sanatçı Candan Erçetin ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu. Kaftancıoğlu ve Erçetin, ülkemizde kadına şiddetin arttığını ifade ederek, bununla ilgili kalıcı çözümler bulunması gerektiğini söyledi.

'CUMHURİYETİN KURULUŞUNUN FELSEFESİNİN YAZILDIĞI SİVAS KONGRESİ'NİN 100. YIL DÖNÜMÜ'

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise vatandaşların etkinliklerden çok memnun olduğunu ifade ederek, Gelecek etkinlikleri de şimdiden düşünmeye başladık. Bugün çok özel bir gün. Çok özel konuklar ağırladık? diye konuştu.

'Cumhuriyetin Kuruluşu'nun felsefesinin yazıldığı Sivas Kongresi'nin 100. Yıl dönümü' diyerek bir hatırlatma yapan Başkan Çalık, Bugün bu yıl dönümünü de kutladık. Spordan tarihe, kültürden sanata kadar burada birçok sanatçımızı ağırlıyoruz. Beylikdüzü fark yaratıyor. İddiamız bu. İstanbul'a nefes aldıracağız diye yola çıkmıştık. İstanbul'a da nefes aldırdığımızı düşünüyorum? dedi.

Çardak Altı Sohbetleri'nin ardından vatandaşlar konser etkinliğinde buluştu. Türkülerin en güzel isimlerinden Ender Balkır, söylediği şarkılarla ilçe halkına müzik ziyafeti sundu.