Çankaya Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı

Çankaya Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı
22.07.2026 14:29
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Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında “suç örgütü kurma ve üye olma”, “rüşvet alma, rüşvet verme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından 25 şüpheli tutuklandı.

Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

25 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’li Çankaya Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 25 şüpheli, “suç örgütü kurma, üye olma”, “rüşvet alma, rüşvet verme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamda Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da arasında olduğu 3 zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Çankaya Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı
Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, görevinden uzaklaştırılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında olduğu 36 zanlı hakkında 11 Temmuz'da gözaltı kararı vermiş, şüphelilerden 30'u yakalanmıştı.

Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Son Dakika Ankara Çankaya Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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