Çankırı'da 15 Temmuz şehitleri anısına program - Son Dakika

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına program düzenlendi.

İmaret Külliyesi'nde düzenlenen program öncesi 2014 yılı Uluslararası Özürlüler Güzel Ezan Okuma dünya birincisi, doğuştan görme engelli Kasım Şen tarafından sela okundu, daha sonra katılımcılara çorba ikram edildi.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, gazetecilere, 15 Temmuz'un hain bir darbe girişimi olduğunu söyledi.

Terör örgütünün amacından vazgeçmediğine işaret eden Ayrancı, "Hala gün veriyorlar, geri dönüp Türkiye'yi ellerine geçireceklerini düşünüyorlar. Bunu zaman zaman şifreli, zaman zaman açıkça söylüyorlar. Eski dönem rüyası görenler olduğunu sosyal medya hesaplarından görüyoruz." dedi.

FETÖ'nün sınırı olmayan bir örgüt olduğunu vurgulayan Ayrancı, şöyle konuştu:

"Bu örgüt, dünyada şimdiye kadar bütün örgüt örneklerini alıp kendi işlerine gelecek şekilde örgütlemiş. Beyinleri yıkanmış bir ordu meydana getirmişler. Büyük siyonist güçler, dünya güçleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kısmı, Almanya'nın da bir kısmı bunların arkasında olduğu için kendilerini güçlü saymışlar, menfaat dağıtım merkezi kurmuşlar. Bunların tamamı karşımızda ciddi bir örgüt olduğunu gösteriyor, bunu destekleyenler de hala inkar stratejisi yürütüyor. İşte dün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladık. O günü tekrar anıyoruz. Kararlılığımız her yıl aynı şiddette ve dinmeyecek şekilde devam edecek."

Programa Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, kurum müdürleri, öğrenciler, esnaf ve vatandaşlar katıldı.