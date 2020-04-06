Çanlı arıcıdan sağlık ve polis teşkilatına bal - Son Dakika

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Çanlı arıcıdan sağlık ve polis teşkilatına bal
6 saat önce
Çan ilçesine bağlı Etli köyünde arıcılık yapan ve aynı zamanda da Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu Çanakkale Temsilcisi olan Ferit Uyar, Çan Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına ve emniyet teşkilatına bal dağıtımı yaptı.
Çan ilçesine bağlı Etli köyünde arıcılık yapan ve aynı zamanda da Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu Çanakkale Temsilcisi olan Ferit Uyar, Çan Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına ve emniyet teşkilatına bal dağıtımı yaptı.
Bal üreticisi Uyar, "Bu zor günümüzde halkımızın sağlığı için uğraşan sağlık görevlilerimiz ve aynı zamanda halkımızın iyiliği için sokakta vatandaşlarımız ile uğraşan emniyet teşkilatımıza motivasyon için Kazdağları'nda kendi kovanlarımda ürettiğim kestane balıyla destek olmak istedim. Sağ olsunlar bu küçük hediyemi kabul ettiler. Halkımızın uyarılara kulak vererek evde kalmaları konusunu hassasiyetle yerine getirmelerini rica ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:32 Kaynak: İHA
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