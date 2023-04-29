Canlı yayında yaşadığı rahatsızlığın ardından meydanlara geri dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan önce TEKNOFEST'e gidecek, sonrasında İzmir'e geçecek - Son Dakika
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Canlı yayında yaşadığı rahatsızlığın ardından meydanlara geri dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan önce TEKNOFEST'e gidecek, sonrasında İzmir'e geçecek

29.04.2023 08:38

Hafta içi katıldığı canlı yayında sağlık sorunları yaşayarak bütün programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarına bugün itibariyle kaldığı yerden devam edecek. Cumhurbaşkanı TEKNOFEST'e yapacağı ziyaretin ardından miting için İzmir'in yolunu tutacak.

Geçtiğimiz akşam canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 dakikalık aranın ardından midesini üşüttüğünü belirterek seyircilerden helallik istemişti. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı'nın programları iptal edilmiş ve istirahat edeceği açıklanmıştı.

İSTİRAHAT EDİYORDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erdoğan'ın rahatsızlığı hakkında son durumu aktararak "Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu gastrointestinal enfeksiyonunun etkisi azalmış durumda" ifadelerini kullandı. Çalışmalarını ofisinden canlı bağlantılar ile sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yeniden meydanlara iniyor.

3 PROGRAMLA DÖNÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 11.00'de önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret edecek. Saat 13.00'de ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek. Bu programların ardından ise saat 15.30'da Gündoğdu Meydanı'nda İzmir mitingine katılacak. İzmir'deki Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışını da Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, rahatsızlığı sonrası meydanlara iniyor! Önce TEKNOFEST'e sonra İzmir'e gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, rahatsızlığı sonrası meydanlara iniyor! Önce TEKNOFEST'e sonra İzmir'e gidecek

Recep Tayyip Erdoğan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canlı yayında yaşadığı rahatsızlığın ardından meydanlara geri dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan önce TEKNOFEST'e gidecek, sonrasında İzmir'e geçecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canlı yayında yaşadığı rahatsızlığın ardından meydanlara geri dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan önce TEKNOFEST'e gidecek, sonrasında İzmir'e geçecek - Son Dakika
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