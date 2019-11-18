Son Dakika Haberleri: Canpolat vatandaşların taleplerini dinledi
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Canpolat vatandaşların taleplerini dinledi

6 saat önce

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri kapsamında Devteşti Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Canpolat vatandaşların taleplerini dinledi, System.String[]

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri kapsamında Devteşti Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelip, öneri ve taleplerini birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Devteşti Mahallesi'nde çeşitli incelemelerde bulunan Canpolat'a, Başkan Yardımcısı Mehmet Erol ve teknik ekip eşlik etti. Mahalle sakinleri ile görüşüp, talepleri dinledi. Devteşti Mahallesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Canpolat, "Başkan yardımcımız, birim amirlerimizle birlikte sahayı sokak sokak, cadde cadde gezdik. Mahallemizin daha önce talepleri olmuştu. Onların bir bölümünü yerine getirdik. Diğer iş ve işlemlerle alakalı olarak da yerinde gözlemlerimiz yaptık ve ilgili arkadaşlara talimatlarımız verdik. Devteşti Mahallemiz sürekli büyüyen bir mahallemiz bu manada bu mahalleden ilk günden beridir. Devteşti'nde bir yandan yeni yol açma çalışmaları diğer yandan açılmış yollarımızın, parklarımızın bakım ve onarımı yapılıyor. Aynı zamanda temizlik işleri olarak da gerekli tedbirlerimiz aldık. Hep birlikte tüm mahallelerimizde olduğu gibi Devteşti Mahallemizde de hummalı bir şekilde çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:12 Kaynak: İHA
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