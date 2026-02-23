'Casperlar' suç örgütüne bilgi sızdırdığı iddia edilen zabıt katibinin hakimlik ifadesine ulaşıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Casperlar' suç örgütüne bilgi sızdıran kişilere yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde tutuklanan 7'si polis 14 şüphelinin hakimlik ifadeleri ortaya çıktı. Tutuklanan zabıt katibi E.B. ifadesinde, "Bir avukata nasıl bilgi veriyorsam, Serkan Cemal Güney'e de o şekilde bilgi verdim. 5 yıl üzeri cezası olan hükümlülere yardımcı olmak adına yaptım bu bilgi aktarımını. Serkan Cemal Güney'den rüşvet konusunda hiçbir talebim olmadı. 1 milyon 86 bin lira paranın yatmasının nedeni, benim yapmış olduğum sorgulamalar sonucunda kendisini borçlu hissederek yatırmış olduğu paralardır" dedi.

Bahçelievler, Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde liderliğini İsmail Atız'ın yaptığı ve 'yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'uyuşturucu ticareti', 'fuhuş', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi suçlara karıştıkları tespit edilen 'Casperlar' suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni bir soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Casperlar suç örgütüne bazı kamu görevlileri tarafından bilgi sızdırıldığı ortaya çıkmıştı. Yapılan araştırmalar neticesinde örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle menfaat içerisinde olduğu, örgütün adliyelerde ve çeşitli yerlerde görevli memurlardan suç ve arama kaydı sorgulaması yaptırdığı belirlenmişti. Başsavcılık tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce 9'u polis memuru, 1'i zabıt katibi, 1'i gümrük muhafaza memuru, 1'i görevini terk etmiş polis memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmişti. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonla 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Devam eden soruşturma kapsamında 1 kişinin daha gözaltına alınmasının ardından sayı 18'e yükselmişti. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün sabah saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayına sevk edilmiş, savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 17 şüpheli tutuklama' 1 şüpheli ise adli kontrol tedbiri talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlikte işlemleri tamamlanan, 7'si polis 1'i zabıt katibinin de aralarında bulunduğu 14 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şahıs ise yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerin nöbetçi hakimlik ifadeleri ortaya çıktı

Şüpheli polis memuru A.Ö. hakimlik sorgusunda, "İbrahim Tankoş ile Narkotik Şubeden tanışıyorum. Ailecek görüşürüz. Şüpheli Serkan Cemal Güney ve İbrahim Tankoş'u ziyarete geldiğinde tanıştım. 2 yıldır isim sorgulama yetkim de yoktur. Orkinos operasyonu İçişleri Bakanlığınca da yayınlanmıştır. Operasyon tamamlandıktan sonra listeyi arkadaşım Tankoş'a da atmıştım. Benim listeden isim çıkarttırma gibi bir yetkim yoktur. Orkinos operasyonu sonucunda isim listesi sosyal medyada geziyordu. İbrahim ve Serkan Cemal'e, tanıdıkları olup olmadığını sordum, tanıdıkları varsa gidip yakalayabileceğimizi söyledim. Bunun sebebi de tekrar Narkotik Şubeye dönmemdi. Tankoş'un ihraç olduğunu da bilmiyordum" dedi.

Şüpheli polis memuru A.A, Esenyurt'ta suç araştırması yaptığı sırada oto galerici olan Serkan Cemal Güney'le tanıştığını belirttiği ifadesinde, "Serkan Cemal'in eşi H.G şüpheli sıfatıyla tanzim edilen ifade alma ve serbest bırakma evrakını tanzim eden kişi bendim. H.G. de ifadeye geldi, ifadesini verdi. İfadesini alan kişi benim. İfade ve serbest bırakma tutanaklarının ikisini de ben tanzim ettim. Kendi sicilim olan yere imza attım. Grup şefim olan E.Y'nin ismini boş bıraktım. Gün içerisinde yaptığım evrakların hepsini bir kenara toplardım ve toplu imza atılırdı. E.Y. yerine imzayı kimin attığını bilmiyorum. Güven Şener'i Polnet sisteminden sorgulamadım. Karakolda mukayyit olduğum için Polnetim genelde açık oluyor. Ben kısa zaman için çıktığımda da açık oluyor. Sorgulama yapıldığı tarihte Serkan Cemal tarafından hesabıma 3 bin lira gönderilmesi konusunda hiçbir bilgim yoktur. Ben, Serkan Cemal'le sadece arkadaşım" ifadelerini kullandı.

"1 milyon 86 bin lira paranın yatmasının nedeni, benim yapmış olduğum sorgulamalar sonucunda kendisini borçlu hissetmesidir"

Şüpheli zabıt katibi E.B. ise, savunmasında, "Bir avukata nasıl bilgi veriyorsam, Serkan Cemal Güney'e de o şekilde bilgi verdim. 5 yıl üzeri cezası olan hükümlülere yardımcı olmak adına yaptım bu bilgi aktarımını. Güney'den rüşvet konusunda hiçbir talebi olmadı. UYAP sisteminde örgüt uyarısı olmadığı için Serkan Beyin sorduğu kişilerin örgütle bir ilgisi olup olmadığını düşünmedim, aklıma da gelmedi. Uyuşturucu işiyle herhangi bir ilgim ya da bilgim yoktur. Bana sorgulattığı isimleri Serkan'a sorduğumda hep 'Yakın arkadaşım.' diye cevap veriyordu. Yardımcı olmak adına bu sorgulamaları yapıp kendisine verdim. Kimseye çıkar amaçlı bir bilgi vermedim. 1 milyon 86 bin lira paranın yatmasının nedeni, benim yapmış olduğum sorgulamalar sonucunda kendisini borçlu hissederek yatırmış olduğu paralardır" şeklinde konuştu.

50 gün önce 'Casperlar' suç örgütüne üyeliği nedeniyle tutuklandığı ortaya çıkan şüpheli İbrahim Tankoş da ifadesinde, "Telefonumdan çıkan, kişisel bilgileri sorduğum her şeyi kabul ediyorum. Bununla alakalı memur arkadaşlarımın hiçbiri benden bir talepte bulunmadı. Bu kişisel verileri bana vermeleri konusunda para göndermedim. Paralar, benden borç istemeleri nedeniyle arkadaşlığımızdan ötürü attığım paralardır" dedi.

Sevk yazısında, suçların işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren deliller bulunduğu belirtildi

Sulh Ceza Hakimliği tarafından yazılan sevk yazısında 14 şahsın, üzerlerine atılı toplam 4 suçtan tutuklandığı, suçların niteliği, şüpheliler Serkan Cemal Güney ve İbrahim Tankoş'un telefonları üzerinde yapılan inceleme tutanakları, hesap hareketleri ile emniyet tutanakları göz önünde bulundurularak atılı suçların işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren delillerin varlığı gerekçesiyle karar verildiği aktarıldı. Kararda ayrıca, hakkında adli kontrol tedbiri verilen 4 şahıs hakkında 'imza' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildiği bilgisi yer aldı.