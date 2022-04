Çatlaklar oluşan mendirekte çökme tehlikesi - Son Dakika

ANTALYA tarihi Kaleiçi'ndeki Yat Limanı'nın 1983 yılında inşa edilen mendireğinde onlarca çatlak oluştu. DenizTemiz Derneği (TURMEPA) Antalya Şube Başkanı İzzet Ünlü, geçen yıl şubat ayındaki ölçümlerde 10 santimetre olan çatlakların 16 santimetreye yükseldiğini, önlem alınmazsa her gün on binlerce kişinin üzerinde yürüdüğü mendireğin çökebileceği uyarısında bulundu.

Antalya'da Helenistik dönemden bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi mekan Kaleiçi'nde eşsiz manzaraya sahip Yat Limanı ve iskelesinde büyük bir tehlike ortaya çıktı. Kaleiçi Yat Limanı Kooperatif üyesi tekneciler ve TURMEPA Antalya Şubesi yöneticileri, her gün yerli ve yabancı on binlerce kişinin üzerinde hem denizi hem de Yat Limanı ve Kaleiçi'ni seyredebildiği mendirekte 4 yıl önce çatlaklar oluşmaya başladığını tespit etti. Bu yılki ölçümlerde ise mendireğin birçok bölgesindeki çatlakların genişliğinin arttığı belirlendi.

Kaleiçi Yat Limanı'nın 1960 yılında yapıldığını belirten TURMEPA Antalya Şubesi Başkanı İzzet Ünlü, 1983 yılında mendireği, dükkanları, ve marinanın inşa edildiğini, 1986 yılında da dünyaca ünlü restorasyon çalışmaları ödülü olan Golden Apple ödülünün verildiğini söyledi.İLK ÇATLAKLAR 2018'DE BELİRLENDİİzzet Ünlü, "2018'den beri Kaleiçi Yat Limanı mendireğinde yıpranma söz konusu. Bilhassa Mermerli Plajının olduğu alanda Alanya- Manavgat tarafından gelen dalgalar deniz rıhtımlarında taşların azalmasına, yok olmasına sebep oldu. Mendireğin tamamen oturmasından kaynaklanan ve dalga hareketinden dolayı ön taraftaki taşların denize karışması nedeniyle basınç sonucu çatlaklar oluşmuş durumda" dedi.'CAN VE MAL AÇISINDAN ÖNEM ARZ EDİYOR' Mendireğin birçok bölgesinde oluşan çatlakların geçen yıl şubat ayında yaptıkları ölçümlerde 10 santimetre iken, 2022 Nisan ayındaki ölçümlerde genişliğin 16 santimetreye kadar yükseldiğini kaydeden İzzet Ünlü, "Fazla gecikilmemesi lazım, çünkü bu gibi yığma yapı taş mendireklerin dünyada yaşanmış olumsuz örnekleri var. Yunanistan 'da Zea Marina 'da dalga hareketiyle mendirek yıkıldı ve bir felaket meydana geldi. Felaketin kıyısına gelmeden mendireğe gelin, bu işi hep birlikte yapalım çağrısında bulunuyoruz. Can ve mal açısından önem arz ediyor" diye konuştu.GÜNDE ON BİNLERCE KİŞİ ZİYARET EDİYORGözlemlerine göre Antalya'da havalimanı ve otogara inenlerin çoğunluğunun Kaleiçi ve Yat Limanını görmek için mutlaka ziyaret ettiğini anlatan Ünlü, "Burası Antalya'nın kalbi, dünyanın en önemli yerlerinden biri, gözbebeği. Onun için buraya sahip çıkmamız gerekiyor. Günde on binlerce kişi geliyor, çok ziyaret alan ve tarihi yapısıyla önem arz eden bir yer. Mendirek yıkılabilir, çökebilir, 'S.O.S veriyor' diyoruz, denizcilik tabiriyle 'imdat' diyor" dedi.'YÜRÜYÜŞLER SIRASINDA DÜŞME VE YARALANMALAR DA YAŞANIYOR'Çatlaklar ve kayaların kaymasına bağlı kazalar yaşandığına da dikkat çeken İzzet Ünlü, "Yürüyüşler sırasında birçok insan düşme, yaralanma olayları da yaşıyor. Deniz polisine müracaatlar oluyor, ambulanslar gelip, düşenleri tedavi için götürüyor. Ayağını burkanlar oluyor, çocuklar denize düşüyor, kayalar kayıyor. Tehlike arz ediyor. Deniz ve dalga hareketiyle buradaki taşların erimesi söz konusu" diye konuştu.EL BİRLİĞİYLE REVİZE ÇAĞRISIMendirekteki çatlaklar ve kayan taşların yeniden düzenlenmesi için devlet, belediyeler ve STK'lara iş birliği çağrısında bulunan Ünlü, "Buna çözüm için ise buranın devletimiz, belediyeler ve STK'lar işbirliğiyle güçlendirilmesi, altyapısının düzenlenmesi. Acil eylem planı olarak sanırım önümüzdeki günlerde bir komisyon kurulacak. Belediyenin ve Kaleiçi Yat Limanı Kooperatifi'nin Ulaştırma Bakanlığı DLH birimine başvuruyla restorasyonu gündeme gelir. Elbirliğiyle siyaset gözetilmeden toplumsal yapılanmayla el birliğiyle bu mendireği revize etmemiz gerekiyor" dedi.'EL ATILMALI, AKSİ HALDE ÇÖKEBİLİR'

Kaleiçi Yat Limanı'nda baba mesleği olarak kaptanlık yaptığını belirten tur teknesi kaptanı İbrahim Zafer de "Mendireğin hali içler acısı, kayalar gözükmüyordu, üstündeki taşlar denize kaydığı için mendirek hasar gördü ve acil müdahale gerektiriyor. Dalgalarla kayaların denize akması nedeniyle mendirekteki hasar her yıl giderek büyüyor ve bir an önce buraya el atılması gerekiyor. Aksi halde çökebilir" diye konuştu.