Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: Kandil'deki Teröristlerin İttifakın İçerisinde Olmasını Hazmedemiyoruz (2)

Çavuşoğlu: Kandil'deki Teröristlerin İttifakın İçerisinde Olmasını Hazmedemiyoruz (2)

35 dakika önce

ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi'nde (TÜLOMSAŞ) çalışan işçilerle öğle yemeği yiyip, ürettikleri hibrit treni inceledi.

Çavuşoğlu: Kandil'deki Teröristlerin İttifakın İçerisinde Olmasını Hazmedemiyoruz (2), System.String[]
ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi'nde (TÜLOMSAŞ) çalışan işçilerle öğle yemeği yiyip, ürettikleri hibrit treni inceledi. TÜLOMSAŞ ile gurur duyduklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Biz Dışişleri Bakanlığı olarak sizlerin destekçileriyiz. Bir kere daha söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak TÜLOMSAŞ ve tüm çalışanlarıyla gurur duyuyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ardından Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi'nde geçen Bakan Çavuşoğlu, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.İnsanların önlerindeki engelleri kaldırmak için çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Bütün değerlendirmelerle oluşturduğumuz dış politikaya 'girişimci ve insani dış politika' diyoruz. Girişimci ve insani dış politikamız Türk milletinin girişimciliğinin ve vicdanının yansımadır. Bu politikamızda 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi, diplomasi, müzakere, diyalog, samimiyet, gayret ve uzlaşı kültürü var ama dik duruş da var. Kriz yönetimini çok iyi başarmamız lazım. Bugün yanı başımızdaki krizlere biz çözüm bulmazsak, başka ülkeler kendi gündemlerini empoze ederler. İnsanlarımızın önündeki engelleri, vizeleri kaldırmamız lazım. Bir statü elde etmemiz lazım" diye konuştu.

Tarihi evlerin bulunduğu Odunpazarı ilçesinde esnafı ziyaret ederek sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, Tiryakizade Kıraathanesi'nde çay içerek, temeli geçen yıl Şubat ayında atılan Odunpazarı Modern Müze inşaatında incelemelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:17 Kaynak: DHA

İşçi, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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