Çavuşoğlu: "Pandemi döneminde uluslararası sistemin yetersizliğini gördük" - Son Dakika

"Doğu Akdeniz Çalıştayı"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindekilerin salona gelmesi
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın konuşması
Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu'nun konuşması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen "Doğu Akdeniz Çalıştayı" programında konuştu. (1)
- Kaynak: AA
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