Çay taşımak için aldığı minibüsü bungalova dönüştürdü

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşayan Murat Yaylacı, 1992 model minibüsü kendi imkanlarıyla konaklayabileceği bungalova dönüştürdü.

İsrail'de bir inşaat firmasında yaklaşık 5 yıl çalıştıktan sonra 2015 yılında memleketine dönen Yaylacı, tarımla uğraşmaya başladı.

İlçeye bağlı Hoşdere köyünde babası Muhammet Yaylacı ile yaş çay yetiştiren Murat Yaylacı, ürünü alım yerine taşıyabilmek için minibüs satın aldı.

Murat Yaylacı, yaklaşık iki yıl önce de Fırtına Vadisi'ndeki arazisinde kafeterya işletmeye başladı. Tesiste babası ve eşinin de desteğiyle yerli ve yabancı turistlere hizmet sunan Yaylacı, kendilerine ait dinlenebilecekleri bir yere ihtiyaç duydu.

Yaylacı, bu sorunu çözebilmek amacıyla yük taşındığı için arka koltukları sökülen minibüsü konaklayabilecekleri alana dönüştürmeye karar verdi.

Minibüsü bungalov tarzı eve dönüştüren Murat Yaylacı, AA muhabirine, saatlerce çalıştığı için bazen dinlenme ihtiyacı duyduğunu ancak kafede böyle bir alan olmadığını söyledi.

Dinlenmek için önceleri minibüsü kullandığını hatta ihtiyaç durumuna göre içine yatak da koyduğunu anlatan Yaylacı, sonrasında minibüsü bungalov tarzında eve dönüştürdüğünü ifade etti.

Yaylacı, arka kısmını kestiği minibüsü önce kafenin yanındaki beton yükseltinin üzerine yerleştirdiğini, ardından da içini ahşapla kapladığını söyledi.

Dinlenme ve gerektiği zaman da kalacak yer sorununu bu şekilde çözdüğünü belirten Yaylacı, "Zaman içinde işletmenin yanına bölgede ilgi gören iki bungalov ev yaptım. Gelen müşterilerimize veriyoruz. Kendimiz konaklama için kullandığımız bungalov tarzı minibüsü de zaman zaman gelen müşterilerimizin talebi üzerine kiraya veriyoruz. Biz de Ardeşen merkezindeki evimizde kalıyoruz. Buradan işe gidip geliyoruz." diye konuştu.

"10 bin liraya mal oldu"

Yaylacı, arabanın kesimini ve her parçasını kendisinin yaptığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Arabayı bir haftada bu şekle dönüştürdüm. Bana 10 bin liraya mal oldu. Şu anda bu paraya yapayım derseniz yapamazsınız. Araba daha önce yol kenarında yerdeydi. Daha sonra vinç yardımıyla arabayı yol seviyesinden biraz yukarı kaldırdık ve buraya sabitledik. Araba çalışıyor. İlerleyen zamanlarda yola çıkmayı düşünüyoruz. Arabanın bütün aksamları üstünde. Sadece aküsünü çıkardık. Onu da takıp yola devam edebiliriz."