Yanağından öpen kargayla çay dağıtıyor

AHMED MELİK YAĞMUR - İzmir sahilinde çaycılık yapan 74 yaşındaki Mehmet Çevik'in 2 ay önce bulup beslediği ve tezgahından bir an olsun ayrılmayan kargasıyla olan duygusal bağı müşterilerin de ilgisini çekiyor.

Balçova ilçesi İnciraltı Mahallesi'nde sahil kenarında yaklaşık 20 yıldır kurduğu tezgahta çaycılık yapan Mehmet Çevik, iki ay önce tezgahına gelen kargayı beslemeye başladı. Yemeğini paylaştığı karganın yanından ayrılmaması üzerine Mehmet Çevik, onu beslemeye devam etti.

Tezgahının başında duran ve buradan ayrılmayan karga, zamanla sahilde gezenlerin de dikkatini çekti. Kargayı görmeye gelen vatandaşlar Mehmet Çevik'in işlerinin de açılmasına neden oldu. Kimi müşteriler kargayla hatıra fotoğrafı çektiriyor kimileri ise kuşun Mehmet Çevik ile olan yakınlığını şaşkın gözlerle izliyor.

Mehmet Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ay önce işe gelirken yanına peynir ve zeytin aldığını, karganın karşısına çıktığını, yemeğini paylaştığı hayvanın bir daha yanından ayrılmadığını anlattı.

Karganın tezgahta yaptığı yerde uyuduğunu, akşamları onu yanında götüremediği için biraz tedirgin olduğunu dile getiren Çevik, "Kediler rahat bırakmıyor. Saldırabilirler diye tedirgin oluyorum." dedi.

"Yanağımdan öptüğünü biliyorum"

Kargayla işlerinin arttığını ifade eden Çevik, şöyle konuştu:

"Bu Allah'ın nimeti bana, nankörlük edemem. Karga burada diye müşterilerim çoğaldı, benim de onun sayesinde rızkım açıldı. Müşterilerin beğenisini kazandı. Müşteriler de onu beslemek için çeşitli yiyecekler getiriyorlar. Kimi vatandaşlar gelip kargayla öz çekim yapıp çay içiyorlar. 'Besle kargayı oysun gözünü' diye bir söz var. Bu söz doğru değil, yanağımdan öptüğünü biliyorum, gagasını yanağımda gezdiriyor, 'Beni sev' diyor."

"Burayı evi gibi görmeye başladı"

Müzik öğretmeni Olga Poyraz ise her gün yürüyüş sonrası Mehmet Çevik'in yanına gelip yorgunluk çayı içtiğini, kargayı gördüğünde de çok şaşırdığını belirterek "Kartal besleyen var, şahin besleyen var, kanarya besleyen var ama karga olayı enteresan bir durum. Geldiğimiz zaman fotoğrafını çekiyoruz. Çocuklar burada parkta oynuyorlar bizde bir yandan serinliyoruz ve güzel bir ortam oluyor. " dedi.

Mehmet Çevik'in oğlu Engin Çevik ise karganın babasına çok alıştığını, tezgahı evi gibi gördüğünü söyledi. Karganın evcilleştiğini, babasının onu badem ve cevizle beslediğini aktaran Çevik, "Müşteriler çok memnun. Gelip fotoğrafını çekiyorlar, ilgileniyorlar, seviyorlar. Papağan ya da muhabbet kuşu olsaydı bu kadar ilginç olmazdı ama karga yabani bir kuş olmasına rağmen burayı evi gibi görmeye başladı." diye konuştu.