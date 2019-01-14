Son Dakika Haberleri: Çaya Atlayan Adamı Arama Çalışmaları Sürüyor

Çaya Atlayan Adamı Arama Çalışmaları Sürüyor

1 saat önce

Çaya atlayan adamı arama çalışmaları sürüyorÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kocabaş çayına atlayan adamı arama çalışmaları devam ediyor.

Çaya atlayan adamı arama çalışmaları sürüyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kocabaş çayına atlayan adamı arama çalışmaları devam ediyor.
11 Ocak Cuma günü gece 20: 30 sıralarında köprüden Kocabaş çayına atlayan şahsı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Çayın akış yönündeki köprülerde tertibat alan polis ekipleri, çayın içinde bir vatandaşın akıntıya kapılarak sürüklendiğini gördü. Ancak su seviyesinin yüksek olması ve şiddetli akıntı sebebiyle müdahale edilemedi. Şahsın Çavuşköy köprüsü altından geçtiğini görenler de oldu. Bunun üzerine polis, jandarma, itfaiye, ambulans ve Çanakkale AFAD ekipleri Çınarköprü köprüsünde tedbir alarak suya kapılan kişinin bu noktadan sürüklenme ihtimaline karşılık arama çalışması başlattı. Çanakkale Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı dalış timi ve AFAD Çanakkale İl Müdürlüğü ekipleri dahil 13 kişilik bir ekip ile arama çalışmaları devam ediyor. Çavuşköy köprüsünden çayın denize döküldüğü noktada drone ile arama yapılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:43 Kaynak: İHA

Kocabaş, Biga, Çanakkale, 3. Sayfa
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