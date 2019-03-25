Son Dakika Haberleri: 'Çaycı Hüseyin' Avrupa'yı 'Hassstaa' Etti!

'Çaycı Hüseyin' Avrupa'yı 'Hassstaa' Etti!

1 saat önce

İsviçre ve Belçika'da görüşmeler gerçekleştiren Özmol ve Altun'u gören vatandaşlar Çaycı Hüseyin'in 'Hassstaa etme bizi' ve 'Çaaayylaaarr' replikleriyle selam verip evlerine davet ettiler.

'Çaycı Hüseyin' Avrupa'yı 'Hassstaa' Etti!, System.String[]

21 yıllık dostlar, oyuncu Zafer Altun ve 'Çocuklar Duymasın' dizisinin 'Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol, 5 Mayıs'ta İsviçre'nin Schlieren şehrinde düzenlenecek 'İsviçre Türkiye Çocuk Şenliği'nin hazırlıkları için küçük bir Avrupa turu yaptı.

Avrupa'da yaşayan Türk ailelerin kültürleriyle hasret giderebileceği, yabancı ailelerin çocuklarıyla hem eğlenebilecekleri hem de Türk kültürü hakkında bilgi sahibi olabileceği 'İsviçre Türkiye Çocuk Şenliği/ Schweizerisch Türkisches Kinder Fest' 5 Mayıs'ta yapılacak. Organizasyonunu 'İkizler Memo - Can' dizisinde mahalle komiserini, Yabancı Sahne'nin 'Netoçka Nezvanova' oyununda Rus Subay'ı canlandıran oyuncu Zafer Altun ile ağabeyi Cem Altun'un üstlendiği, İsviçre'nin Schlieren şehrinde düzenlenecek festivalde birçok ünlü isim de yer alacak. Sunuculuğunu Hilal Ergenekon'un gerçekleştireceği şenlikte Ritim Gösterisi, Hacivat-Karagöz, Müzikli Söyleşiler, Pixel Poi Gösterisi, İllüzyon ve Jonglör Gösterisi, İbişin Maceraları'nın yanı sıra birçok eğitim ve atölye çalışması da yapılacak.

21 yıllık dostluk

'İbişin Maceraları'nda başrolü 'Çocuklar Duymasın'ın 'Çaycı Hüseyin'i, çocukların sevgilisi Alpaslan Özmol'un oynadığını belirten Zafer Altun, "Alpaslan benim 21 yıllık dostum. İlk olarak 1998 yılında birlikte Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıkmıştık. Şenliğin hazırlık çalışmaları için Alpaslan ile küçük bir Avrupa turuna çıktık. Türkiye Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi ve Türkiye Brüksel Başkonsolosu Dilşat Kırbaşlı Karaoğlu ile görüştük. Orada Türk oyuncuları, ekipleri görmekten dolayı çok mutlu oldular" dedi.

Evlerine davet ettiler

Birçok dernekle de irtibat kurduklarını anlatan Altun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yıllardır bizi televizyonlardan izleyen vatandaşların gösterdikleri ilgi şahaneydi. Özellikle Alpaslan'ın artık bir efsane haline gelen 'Çaycı Hüseyin' karakterinin sözleri 'Hassstaa etme beni' ve 'Çaaayylaaarr' gibi replikleri ile arabalarının camlarına çıkarak, motorlarıyla seyir halindeyken bile selam vermeleri çok ilginçti. Bazı Türk vatandaşları gelip sarıldıktan sonra evlerine davet ettiler. Gösterdikleri misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ederim" dedi. Altun, İsviçre'nin ardından önümüzdeki yıllarda şenliği Belçika, Almanya, Fransa ve Avusturya'da da yapmayı hedeflediklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:24 Kaynak: Bültenler

Belçika, Avrupa, İsviçre, Güncel
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