Çaydan karşıdan karşıya geçerken otomobiliyle suya sürüklendi - Son Dakika
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Çaydan karşıdan karşıya geçerken otomobiliyle suya sürüklendi

09.05.2022 09:17

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Mollabey Çayı'ndan otomobille geçmeye çalışırken mahsur kalan 1 kişi, kendi imkanlarıyla sudan çıktı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Mollabey Çayı'ndan otomobille geçmeye çalışırken mahsur kalan 1 kişi, kendi imkanlarıyla sudan çıktı. İtfaiye görevlileri, daha önce de bu çayda mahsur kalan araçların olduğunu belirtip halkı uyardı.

Zonguldak'ın Alaplı Mollabey Çay yolunda meydana gelen olayda E.A,'nın kullandığı otomobil, yaklaşık 40 santimetre derinliğindeki çaydan geçerken otomobili suya kapılarak sürüklendi.

İTFAİYE GÖREVLİLERİ UYARDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Suya halatla giren itfaiye ekipleri sürücüyü çıkardı. Daha sonra çekici gelmesiyle otomobil de halatla bağlanıp çekilerek çaydan çıkarıldı. İtfaiye görevlileri, daha önce de bu çayda mahsur kalan araçların olduğunu belirtip halkı uyardı.

(Ertuğrul Yüksel - İHA)

Çaydan karşıdan karşıya geçerken otomobiliyle suya sürüklendi
Çaydan karşıdan karşıya geçerken otomobiliyle suya sürüklendi
Çaydan karşıdan karşıya geçerken otomobiliyle suya sürüklendi
Çaydan karşıdan karşıya geçerken otomobiliyle suya sürüklendi
Çaydan karşıdan karşıya geçerken otomobiliyle suya sürüklendi

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Zonguldak, Otomobil, İtfaiye, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çaydan karşıdan karşıya geçerken otomobiliyle suya sürüklendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaydan karşıdan karşıya geçerken otomobiliyle suya sürüklendi - Son Dakika
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