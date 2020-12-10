Çaygören Barajı'nda su seviyesi, yüzde 10'un altında - Son Dakika

Çaygören Barajı'nda su seviyesi, yüzde 10'un altında

10.12.2020 15:21
Çaygören Barajı'nda su seviyesi, yüzde 10'un altında, System.String[]

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde bulunan, 150 milyon metreküp kapasiteli Çaygören Barajı'nda yaklaşık 10 milyon metreküp su kaldı.

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde bulunan, 150 milyon metreküp kapasiteli Çaygören Barajı'nda yaklaşık 10 milyon metreküp su kaldı. Barajdaki su seviyesi, yüzde 10'un altına düştü.

Simav Çayı'ndan beslenen Kepsut, Bigadiç ve Sındırgı ovaları başta olmak üzere birçok kırsal mahallenin tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan, 150 milyon metreküp su kapasiteli Çaygören Barajı'nda ilk kez bu oranda kuraklık oldu. Dolu olduğunda 45 metre derinliğe ulaştığı bildirilen Çaygören Barajı'nda, mevsim normallerinin altında, yaklaşık 12 metre derinliğinde su kaldığı belirtildi. Barajda kalan su miktarı, yaklaşık 10 milyon metreküp olurken, doluluk oranı da yüzde 10'un altına indi.

Barajda yüzde 10'a yakın su kaldığını belirten kırsal Çaygören Mahallesi'nin muhtarı Birol Keskin, "Daha önceki yıllarda içinde bulunduğumuz dönemde su seviyesi yeşil vadiye dayanıyordu. Şu an oldukça düşük bir durumda. Baraj sulama amacıyla kullanılıyordu. Balıkesir Ovası'na kadar sulama yapılıyordu. En büyük sıkıntımız şu an bu. Barajımız normal şartlarda tam dolduğunda 45 metreye buluyordu. Şu an 10-12 metre civarında. Bu kadar büyük sıkıntı en son 2000 yılında yaşanmıştı. İnşallah gerekli yağışlar olur" dedi.

?Baraj çevresinde 12 yıldan bu yana restoran işletmeciliği yaptığını söyleyen Tuğba Kahveci ise "Hayatım bu mahallede geçti. Burada doğup büyüdüm. Çocukluğum burada geçti. 12 yıldır da baraj kenarında restoran işletiyorum. Hiç bu hale gelmemişti. 2000 yılında boşalmıştı ama bu kadar olmamıştı. Büyük bir kuraklık var ve yağış yok. Eğer kar da yağmazsa, dolmaz zaten. Balık çıkmaz oldu. Balıkta sıkıntı var. Çiftçimizin de işi zor. Kuraklıktan dolayı tedirginiz. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.


Çaygören Barajı'nda su seviyesi, yüzde 10'un altında
Çaygören Barajı'nda su seviyesi, yüzde 10'un altında
Çaygören Barajı'nda su seviyesi, yüzde 10'un altında
Çaygören Barajı'nda su seviyesi, yüzde 10'un altında
Çaygören Barajı'nda su seviyesi, yüzde 10'un altında
Çaygören Barajı'nda su seviyesi, yüzde 10'un altında
Çaygören Barajı'nda su seviyesi, yüzde 10'un altında
Çaygören Barajı'nda su seviyesi, yüzde 10'un altında
Çaygören Barajı'nda su seviyesi, yüzde 10'un altında
Çaygören Barajı'nda su seviyesi, yüzde 10'un altında

Balıkesir, Sındırgı, Simav, Baraj, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çaygören Barajı'nda su seviyesi, yüzde 10'un altında - Son Dakika


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