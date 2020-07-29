Çaykur Rizespor istikrarı yakalayamadı

Çaykur Rizespor, 19'uncu sezonunu geçirdiği Süper Lig'de son haftada kümede kalmayı başardı. Sezonu 3 farklı teknik direktörle kapatan yeşil-mavililer, istikrarlı bir görüntü çizemedi.

Karadeniz'i Süper Lig'de temsil eden iki takımdan biri olan Çaykur Rizespor, inişli çıkışlı performans sergilediği ve istikrarı yakalayamadığı sezonu 35 puanla 15'inci basamakta tamamladı. Son haftalarda küme düşme korkusu yaşayan yeşil-mavililer, kötü deplasman karnesine karşın iç sahada aldığı puanlarla lige tutunmayı başardı.