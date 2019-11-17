Son Dakika Haberleri: ÇBSK uzattı ama kazandı
Son Dakika Spor ÇBSK uzattı ama kazandı - Son Dakika Spor

ÇBSK uzattı ama kazandı

6 saat önce

Türkiye 2. Basketbol Ligi'nde (TB2L) mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK), Ankara deplasmanında oynadığı ve uzatmaya giden maçta Başkent Yenişehir'i 76-74 mağlup etmeyi başardı.

ÇBSK uzattı ama kazandı, System.String[]

Türkiye 2. Basketbol Ligi'nde (TB2L) mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK), Ankara deplasmanında oynadığı ve uzatmaya giden maçta Başkent Yenişehir'i 76-74 mağlup etmeyi başardı.


MEB Beşevler Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Burak Durmuş, Samet Biner, Fırat Atar hakem üçlüsü görev aldı. Başkent Yenişehir karşısında maça oldukça hızlı başlayan ÇBSK, ilk periyodu 15 sayı farkla 23 - 8 önde tamamladı. İkinci periyotta oyun dengelense de Çorlu temsilcisi soyunma odasına 10 sayı farkla 32 - 22 önde girdi.


Soyunma odasından dönüşte de üstünlüğünü sürdüren Çorlu ekibi, bu periyotta da 28 sayı üreterek final bölümüne 17 sayı farkla 60 - 43'lük skorla girdi.


Başkent Yenişehir son periyodun başında 24 - 7'lik bir seri yakaladı ve maç da 67 - 67 berabere tamamlandı. 5 dakikalık birinci uzatma devresinde rakibine 9 - 7 üstünlük kuran ÇBSK, rahat başladığı, iyi götürdüğü fakat sonunda zorlandığı karşılaşmadan 76 - 74 galip ayrılmayı başardı.


ÇBSK'da Mehmet Oğuzhan Kızıl 16 sayı ve 16 ribaund ile takımın en dikkat çeken ismi oldu. Çorlu Belediyesi takımında Adnan Kapucu ve Tarık Çolak 11, Burak Sarı da 10 sayı ile çift haneli rakamlara ulaştı. ÇBSK'nın Çorlu'da UPS takımı ile oynadığı maçta sakatlanan Can Kaan Sağlam, Ankara deplasmanında da süre almadı.


Grupta maç eksiği ile 6. sırada yer alan ÇBSK, 24 Kasım Pazar günü Çorlu Belediyesi Spor Salonu'nda, Beylikdüzü Basketbol'u konuk edecek ve ardından 30 Kasım Cumartesi günü İzmir deplasmanında Bornova Bossan ile karşı karşıya gelecek. - TEKİRDAĞ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Protestoların büyüdüğü İran'da göstericiler Tahran'a giriş-çıkış yollarını kapattı
Ronaldo attı, Portekiz EURO 2020 biletini kaptı MotoGP'de İspanya'da kazanan Marquez Kırmızı kart gördü, hakeme saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 21:19:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÇBSK uzattı ama kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]