Son Dakika Haberleri: - Çeçen Lider Kadirov'un Evine Saldırı
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- Çeçen Lider Kadirov'un Evine Saldırı

35 dakika önce

- Çeçen lider Kadirov'un evine saldırıMOSKOVA - Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'un evine silahlı saldırı düzenlendi.

- Çeçen lider Kadirov'un evine saldırı
MOSKOVA - Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'un evine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan etkisiz hale getirildi.
Çeçenistan'ın Rusya yanlısı politikalarıyla dikkat çeken lideri Ramazan Kadirov'un başkent Grozni'de bulunan evine silahlı saldırı girişimi yapıldı. Akşam saatlerine doğru Kadirov'un evinin bulunduğu Lorsanov sokağına bir kişi saldırı gerçekleştirdi. Kiraladığı araçla birlikte sokağa hızlıca giren bir şahıs, Kadirov'un evinin kapısında bulunan güvenlik noktasına ateş etmeye başladı. Saldırı sonucunda 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Bunun üzerine tüm güvenlik ekipleri ile saldırgan arasında araçlarla kovalamaca yaşandı.
Çeçen liderin güvenlik korumalarıyla saldırgan arasında yaşanan çatışmada saldırgan silahla öldürülerek etkisiz hale getirilebildi. Çeçenistan basını olayla ilgili Çeçenistan İçişleri Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılamadığını ayrıca Çeçenistan lideri Kadirov'un danışmanlarının konuyla ilgili basına bilgi vermekten kaçındıklarını yazdı.
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Rusya yanlısı politikalarıyla dikkat çekerken sivri çıkışlarıyla eleştirilerin odağı haline gelmişti. Kadirov, son olarak Gürcistan'da yaşanan olayla nedeniyle bu kez Gürcistan'ı tehdit etmişti.
- Çeçen Lider Kadirov'un Evine Saldırı
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:03 Kaynak: İHA
Rusya Federasyonu, Ramazan Kadirov, Çeçenistan, Güncel
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