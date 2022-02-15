ÇEÇEN MUHALİFLERE EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 8 ŞÜPHELİYE CASUSLUK İDDİANAMESİ - Son Dakika

-ŞÜPHELİLERİN 20'ŞER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Haber: Özden ATİK/ İSTANBUL, DHA

Türkiye'deki Çeçen muhaliflere yönelik eylem hazırlığında oldukları iddia edilen, MİT'in takibi sonrası yakalanarak tutuklanan 8 şüpheli hakkında "casusluk" suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Rusya vatandaşı Bislan Rasaev'in liderliğindeki şüphelilerin, ticaretle uğraşan iş adamları gibi hareket ederek Türkiye'deki muhalif Çeçen vatandaşları takip ettikleri, bilgi ve belge toplayarak casusluk faaliyeti yürüttükleri iddiasıyla 20'şer yıla kadar hapisleri istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca tamamlanan soruşturma kapsamında 25 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianameye göre, Türkiye'de yaşayan muhalif Çeçenler, peşlerinde olan kişileri deşifre etmek amacıyla geçtiğimiz Ağustos 2021 yılında "Security Turkey" isimli bir Telegram grubu kurdu. Bu hesap üzerinden yapılan paylaşımlar, muhalif unsurları takip eden çevrelerin dikkatini çekti. 16 Aralık 2020'den bu yana Türkiye'de bulunan Çeçen kökenli Rusya Federasyonu vatandaşı Bislan Rasaev, "Security Turkey" hesabıyla ilişkili olan İstanbul'daki muhalif Çeçen unsurlara yönelik eylem arayışında olduğu kaydedildi. İddianamede, şüpheli Bislan Rasaev'e Türkiye'deki seyahatlerinde silahlı koruma olarak Amir Yusupov'un ve Ravshan Akhmedov'un eşlik ettiği öne sürüldü. Şüpheli Rasaev'in, DEAŞ üyeliği suçlamasıyla 2019'da tahliye edilen ve sonrasında yasadışı silah ticareti yaptığı iddia edilen Ebubekir kod adlı şüpheli Abdula Abdulaev vasıtasıyla ilave silah ve mühimmat temin etmeyi planladığı kaydedildi. Şüpheli Bislan Rasaev ve şüpheliler Ravshan Akhmedov, Ihor Yefrim ve Adlanbek Abdulmuslımov'un Antalya'da gözaltına alınarak İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildikleri anlatıldı. Şüpheli Bislan Rasaev'in Çeçenistan yönetiminde DUMA ismi verilen mecliste milletvekili olan Adam Delımkhanov ve Kazbek Dukuzov ile görüşerek aldığı talimat aldığı, açık kaynak araştırmalarında Delımkhanov'un Avusturya'da 2009 yılında Çeçen muhalif Umar Israılov ve Dubai'de Çeçen muhalif Sulim Yamadev suikastlerini azmettirdiği gerekçesiyle hakkında Interpol kararı düzenlendiği ifade edildi. Kazbek Dukuzov'un ise Çeçenistan yönetimi ve milletvekili Adam Delimkhanov tarafından Çeçen muhaliflere yönelik suikastlerde taşeron olarak kullanıldığı, Moskova'da 2004 yılında Rus kökenli ABD vatandaşı gazeteci Paul Klebnıkov'a yönelik ve Çeçenistan eski Başbakan yardımcılarından Yan Sergunin'e yönelik olarak 2004 yılında gerçekleşen suikastleri organize ettiği anlatıldı.

TELEFONUNUN ŞİFRELERİNİ PAYLAŞMADIŞüpheli Bislan Rasaev'in el konulan telefonunun ekran kilit şifrelerini paylaşmadığı, ayrıca ikametinde yapılan aramada kendisine ait olan bir adet ruhsatsız tabanca ve takip amaçlı kullanabileceği, şehir hayatında başkaca bir işlevi olmayacağı değerlendirilen mesafe ölçme özellikli tek göz dürbün ele geçirildiği kaydedildi. Şüpheli Rasaev savcılıkça alınan ifadesinde de, Türkiye'ye hem ekonomik problemlerini çözmek, hem de dişlerinde yaşadığı problem nedeniyle tedavi olmak amaçlı geldiğini, Abdula Abdullaev'i tanımadığını, Amir ve Ravshan Akhmedov isimli kişilerin kendisinin silahlı koruması olmadıklarını, ele geçirilen silahı Kazakistan uyruklu Yasin isimli bir arkadaşının kendisine emaneten bıraktığını, mesafe ölçme özelliği bulunan tek göz dürbünü Sultanahmet'te gezerken bir dükkanda gördüğünü ve babasına hediye etmek amacıyla aldığını, herkesin tanıdığı ve bildiği Çeçenistan'da milletvekili olan Adam Delimkhanov ile bir bağlantısının ve irtibatının olmadığını, Kazbek Dukuzov'u da Çeçenistan'da herkesin tanıdığını, bir sorununun çözümünde kendisine yardımcı olduğunu beyan ettiği, hedef kişi olduğu değerlendirilen Abdulhakim ile şahsi bir anlaşmazlığının olduğunu söylediği kaydedildi. İddianamede, şüpheli Rasaev'in ele geçirilen silahın ve dürbünün neden elinde bulunduğu, ne şekilde temin edildiği hususlarındaki anlatımlarının hayatın olağan akışına uygun olmadığı, telefonunun incelenebilmesi amacıyla şifresini paylaşmaktan ısrarla kaçındığı, şifresini hatırlamadığı ve yakalandığı esnada şifre koyma işlemi ile uğraşmakta olduğu şeklindeki açıklamalarının da samimi olmadığı belirtildi.

"ÇEÇEN MUHALİF LİDERİNİN HEDEF DURUMDA OLDUĞU"İddianamede, "Abdulhakim" adlı Çeçen muhalif liderinin hedef durumunda olduğu, Bislan Rasaev'in Çeçenistan yönetiminde bulunan devlet görevlisi ve milletvekili olan Adam Delimkhanov ve güdümündeki Kazbek Dukuzov ile irtibatlı olduğu, şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ele geçirilen lazerli, susturucu tertibatlı ve mesafe ölçer özellikleri olan dürbünlü silahların hedef şahısları takip etmeye ve amaca uygun nitelikte ve özellikte silahlar olduğu, bu silahlardan birinin Abdula Abdulaev'in adresinde yapılan aramada tavanda gizli bir bölmede ele geçirildiği kaydedildi.

ŞÜPHELİLERDE ÇOK SAYIDA PASAPORT BİLGİSİ İÇEREN GÖRSELLER BULUNDUŞüphelilerin dijital materyallerinde çok sayıda yabancı uyruklu pasaport bilgilerini içeren görsellerin bulunduğu, genel itibarıyla iş adamı olduklarını ifade eden şüphelilerin bu görseller hakkında, işleriyle bağdaşmayan açıklamalarda bulundukları, neden Türkiye'de bulunduklarını ve gerçekte ne iş yaptıklarını izah edemedikleri, ticaretle uğraşan iş adamları gibi hareket ederek Türkiye'de yaşayan muhalif Çeçen vatandaşları takip etmek, bu kişiler hakkında özel hayatlarının gizliliğini de ihlal ederek araştırmalar yapıp bilgi ve belge toplayarak casusluk faaliyeti yürüttükleri anlatıldı. Türkiye'de yaşayan ve ikamet etmekte olan Çeçen muhalif vatandaşların zararına olacak şekilde bu bilgi ve belgeleri yabancı ülke veya istihbaratına servis etmeyi veya yine elde ettikleri amaca uygun elverişli silahlarla bu kişilere yönelik olarak daha öncesinde örnekleri görüldüğü şekilde suikastler yapmayı planladıklarının anlaşıldığı kaydedildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLARŞüpheliler Bislan Rasaev, Abdula Abdulaev, Adlanbek Abdulmuslımov, Amır Yusupov, Ihor Yefrım, Ravshan Akhmedov, Saıd Magamed Abdulaev, Shokhrukh Akhmedov hakkında "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisleri istendi. Şüpheli Abdula Abdulaev için "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından da toplam 3 yıldan 8 yıla kadar hapis, Bislan Rasaev ve Ravshan Akhmedov için ayrıca "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacaklar.