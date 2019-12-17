Cecilia Zandalasini Fenerbahçe'de oynayarak hayalini gerçekleştiriyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Cecilia Zandalasini Fenerbahçe'de oynayarak hayalini gerçekleştiriyor - Son Dakika Spor

Cecilia Zandalasini Fenerbahçe'de oynayarak hayalini gerçekleştiriyor

6 saat önce

Sarı-lacivertli takımın İtalyan skoreri Zandalasini, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cecilia Zandalasini Fenerbahçe'de oynayarak hayalini gerçekleştiriyor, System.String[]

Sarı-lacivertli takımın İtalyan skoreri Zandalasini, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.


Fenerbahçe'ye geçen sezon başında transfer olan 23 yaşındaki basketbolcu, sarı-lacivertli takımla ilgili çocukluk hayalini şöyle anlattı:


"Ben İtalya'da oynarken Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı çok mücadele ettim. O zamanda Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu görüyordum. Çocukken Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki hikayelerini duyuyordum. O zamanlar hep 'Bir gün keşke Fenerbahçe'de oynayabilsem.' dedim. Bu şans şimdi ayağıma geldi, Fenerbahçe Öznur Kablo forması giyiyorum ve bu şansı değerlendirmeye çalışıyorum."


- "Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ni kazanmak için doğru adres"


Zandalasini, Fenerbahçe Öznur Kablo'yla FIBA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşamak istediğini dile getirdi.


Herkesin kendilerine büyük bir destek verdiğini anlatan İtalyan oyuncu, "Fenerbahçe, FIBA Avrupa Ligi'ni kazanmak için doğru adres. Elbet bir gün kazanacağız. Buna inanıyorum. Bunun için her şey müsait. Başkanımız Ali Koç, yöneticilerimiz, taraftarımız ve tabii ki sponsorumuz Öznur Kablo bize eşsiz destek veriyor. Bir gün bu rüyamı burada gerçekleştireceğimi düşünüyorum." diye konuştu.


- Resim yapmayı seviyor, İstanbul ve Türk yemekleri hayranı


Zanadalasini, Türkiye'deki yaşamı, sevdiği Türk yemekleri ve hobilerini de anlattı.


Fenerbahçe Beko'da forma giyen vatandaşı Luigi Datome gibi İstanbul'u gezmeyi çok sevdiğini aktaran Zandalasini, şunları kaydetti:


"Datome benden daha tecrübeli İstanbul konusunda. İkinci yılım ve İstanbul'da bildiğim yerler var. İki yakada da yapılacak çok şey var İstanbul'da. Bir sürü tarihi mekan var. Vaktim oldukça İstanbul'u geziyorum. Resim tutkum aslında çocukluğumdan geliyor. Hep çizdim, hep bir şeyler yaptım. Saçma da olsa. Bu aslında beni biraz da rahatlatıyor. Özellikle basketbol oynadıktan sonra. Zihnimi temizliyorum resmi yaparken. İstanbul bu konuda çok etkileyici. Sokağa çıkınca bile İstanbul gibi bir şehirde ilham alıyorsunuz."


Bir İtalyan olarak mutfakla arasının çok iyi olduğunu dile getiren Zandalasini, "Türk mutfağını çok çok beğenirim. Çok farklı yemekler var ama her gittiğim yerde mutlaka humus soruyorum. Humusa bayılıyorum. Türkçe kelimeler arasında da en çok "Bitti, birazdan" kelimelerini kulanıyorum. Özellikle "bitti" antrenmanlarda çok hoşuma gidiyor. Temel kelimeleri öğrendim, "Merhaba, nasılsın." gibi. Zamanım oldukça da Türkçe'yi daha çok öğreneceğimi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.


İtalya-Türkiye maçı berabere bitsin


Zandalasini, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İtalya ve Türkiye'nin aynı gruba düşmesini de değerlendirerek, şöyle konuştu:


"Zaman buldukça futbolu takip etmeye çalışıyorum. EURO 2020'de ilk maçın Türkiye-İtalya maçı olduğunu bilmiyordum. Sonuçta burada yaşıyorum ve İtalyanım. Umarım berabere biter."


Basketbolu bırakan eski Fenerbahçeli takım arkadaşı Birsel Vardarlı Demirmen hakkında da konuşan Zandalasini, sözlerini şöyle tamamladı:


"Onunla bir yıl oynama şerefine nail olabildim ama onun ne kadar büyük bir karakter olduğunu öğrenmeme yetti. Sadece Fenerbahçe kadın basketbolu için değil tüm Fenerbahçe için bir figür. Onu tanıdıkça kendisinde öğrenebileceğim çok şey olduğunu gördüm. Beni gerçekten çok etkileyen karakterlerden biriydi."


Fenerbahçe, İstanbul, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:49 
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