Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde tüm köyü istila eden çekirgeler vatandaşı canından bezdirdi - Son Dakika
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Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde tüm köyü istila eden çekirgeler vatandaşı canından bezdirdi

05.06.2023 20:16

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Çevrepınar Köyü'nde sayıları binleri aşan çekirge evler ve tarım arazilerini istila etti. Tarla ve bahçelere zarar veren türünün "yeşil çekirge" olduğunu tespit eden İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Sorunun çözülmesini isteyen köy sakinlerinden Hanım Yılmaz, "Kapımızı, penceremizi açamıyoruz. Dışarı çıkarken ilk önce kapıya tekme atıyorum ki; çekirgeler düşsün de dışarı çıkalım diye. Çamaşır asamıyorum." dedi.

Şiran ilçesine bağlı Çevrepınar Köyü'nde evleri ve tarım arazilerini çekirgeler istila etti. Bahçelerdeki biber, domates, fasulye gibi mahsulleri yiyerek yok eden çekirgeler için İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde sayıları binleri aşan türün, Türkiye'nin tüm bölgelerinde olan "yeşil çekirge" olduğu tespit edildi. Ekipler ilaçlama çalışması yaptı. Ancak yoğun yağışlar ilacın etkisini azaltınca mücadele sonuç vermedi.

Çekirgeler Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde evleri ve tarım arazilerini istila etti

YAĞIŞLAR İLAÇLAMAYI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Şiran İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçede daha önce de çekirge istilası görüldüğü belirtildi. Çekirgelere karşı ilaçlama çalışmasının sürdürüldüğü, ancak yağışların mücadeleyi olumsuz etkilediği bildirildi. Açıklamada, yağışların durmasıyla yeniden bölgede kapsamlı ilaçlama çalışmalarının yapılacağı ifade edildi.

Çekirgeler Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde evleri ve tarım arazilerini istila etti

"ÇEKİRGELER BAŞIMIZA BELA OLDU"

Köy Muhtarı Seyfettin Nazlı, ilaçlı mücadeleden yağış nedeniyle fayda alınamadığını belirterek, "Köyümüzde çekirgeler başımızı bela oldu. Sinek kadar büyüklükteler, ekinlere zarar veriyor. Bu sıkıntı daha önce diğer köylerde de yaşanmıştı. Ekipler o zaman müdahalede bulunarak, çekirge istilasını durdurdular. Köyümüzde son dönemde çekirgeler yoğunlaştı. Yeterli ekipmanımız, ilaç pompası olmadığı için istilanın önüne geçemedik. Yeterli ilaçlamalar yapıldı ancak havalar aşırı yağışlı geçmesi, ilaçlamalardan fayda alınmasına engel oldu. Havaların düzelmesiyle birlikte gerekli çalışmaları yeniden yapacaklar" dedi.

Çekirgeler Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde evleri ve tarım arazilerini istila etti

"PENCEREMİZİ AÇAMIYORUZ"

Köylülerden Hanım Yılmaz da, "Kapımızı, penceremizi açamıyoruz. Dışarı çıkarken ilk önce kapıya tekme atıyorum ki; çekirgeler düşsün de dışarı çıkalım diye. Çamaşır asamıyorum. İnsanın eli ayağı da kaşınıyor. Umarız bir çare bulunur." diye konuştu.

Çekirgeler Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde evleri ve tarım arazilerini istila etti
Çekirgeler Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde evleri ve tarım arazilerini istila etti
Çekirgeler Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde evleri ve tarım arazilerini istila etti
Kaynak: DHA
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İlçe Tarım Müdürlüğü, Şiran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde tüm köyü istila eden çekirgeler vatandaşı canından bezdirdi - Son Dakika


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