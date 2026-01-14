Çekmeköy'de Kayıp Alzheimer's Hastası Aranıyor - Son Dakika
Çekmeköy'de Kayıp Alzheimer's Hastası Aranıyor

14.01.2026 15:50
78 yaşındaki Mehmet Pamukçuoğlu, 28 gündür kaybol. Ekipler ormanlık alanda arama yapıyor.

Murat SOLAK/ İSTANBUL, -ÇEKMEKÖY'de kaybolan alzheimer ve kalp hastası Mehmet Pamukçuoğlu (78)'nu arama çalışmaları 28'inci günüde devam ediyor. Cep telefonu sinyali son olarak ormanlık alandan alınan Pamukçuoğlu için devam eden çalışmalara katılan oğlu Ali Pamukçuoğlu, "Endişeliyiz. Tek temennimiz biran önce sağ salim bulunması" dedi.

Taşdelen, Soğukpınar Mahallesi'nde 19 Aralık'ta meydana gelen olayda geliniyle birlikte torununu okuldan almaya giden alzheimer ve kalp hastası Mehmet Pamukçuoğlu, gelini torunuyla ilgilendiği sırada kayboldu. Yakınlarının kayıp ilanı vermesinin ardından ekipler tarafından arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. 28 gündür aranan Pamukçuoğlu hala bulunamadı. Kaybolan adamın telefonu sinyalinin en son ormanlık alan yakınından sinyal vermesi üzerine ekipler arama çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.

'DEFALARCA ARADIM KENDİSİYLE KONUŞAMADIM'

Ekiplerin arama çalışmalarına katılan oğlu Ali Pamukçuoğlu, "Bugün 28 gün oldu. 19 Aralık'ta kayboldu. O gün bugündür gece gündüz arıyoruz. Bir sonuç alamadık. Çok üzgünüz. Gören, duyan, bilen kim varsa emniyet olur, biz oluruz haber verirlerse çok seviniriz. 250 kişilik bir ekip, yaklaşık 3-4 gündür AKUT, ÇEKUT, belediye ekipleri arama yapıyor. 19 Aralık'ta telefon sinyali kapanıyor. Ben aradığımda 'Ben kayboldum. Ben kayboldum' diye sayıklıyordu. Telefonu açıyordu ama kulağına götürmüyordu. Defalarca aradım kendisiyle konuşamadım" dedi.

'HASTA OLDUĞU İÇİN ONU İSTANBUL'A GETİRDİM'

Kamera kayıtlarında ormanın alt kısmında 6 buçuk saat boyunca yürüdüğünü belirten Ali Pamukçuoğlu, "Ormanın yanına kadar geliyor. Ormana giriyor. Dünde ormancı arkadaş elinde poşet olan aynı resimdeki kişiyi gördüğünü söyledi. Burası çok geniş bir alan. Ekipler gece gündüz arıyorlar. Bir buçuk sene önce Alzheimer hastalığına yakalandı. Doktora götürmek için 16 Aralık günü Kilis'ten İstanbul'a getirdim. 2 gün sonra Cuma günü kayboldu. Pazartesi günü normalde doktora götürecektim. Biz İstanbul'da oturuyoruz. Hasta olduğu için onu aldım buraya getirdim. Kış ayını da yanımızda geçirmesini istedik. Kilis'te yalnızlardı. Doktorada götüremedik. Endişeliyiz. Tek temennimiz sağ salim bulunması" diye konuştu.

Kaynak: DHA

