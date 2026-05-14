Mahalleyi üçe bölen gizemli mezar! Muhtar, bakanlığa başvuru yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mahalleyi üçe bölen gizemli mezar! Muhtar, bakanlığa başvuru yaptı

Haberin Videosunu İzleyin
Mahalleyi üçe bölen gizemli mezar! Muhtar, bakanlığa başvuru yaptı
14.05.2026 11:48  Güncelleme: 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mahalleyi üçe bölen gizemli mezar! Muhtar, bakanlığa başvuru yaptı
Haber Videosu

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki ve halk arasında “gelin mezarı” olarak bilinen gizemli mezar yeniden gündeme geldi. Kime ait olduğu bilinmeyen mezarla ilgili sevdiğine kavuşamayan bir genç kız, Kurtuluş Savaşı’nda şehit düşen bir asker ya da bir evliyaya ait olduğu yönünde üç farklı rivayet konuşulurken, mahalle muhtarı mezarın araştırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuru yaptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde sırrı çözülemeyen mezar, yeniden gündem oldu. Halk arasında 'gelin mezarı' olarak bilinen mezarla ilgili 3 farklı rivayet bulunurken, kime ait olduğu bilinmeyen mezar, mahalleliyi de böldü. Bir kısım rivayetlere inanırken, bir kısmı iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Mahalle muhtarı ise mezarın kime ait olduğunun tespiti için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuru yaptı.

Mahalleyi üçe bölen gizemli mezar! Muhtar, bakanlığa başvuru yaptı

İnegöl ilçesine bağlı 480 haneli, 1410 nüfuslu kırsal Çeltikçi Mahallesi, bir mezar videosu ile Türkiye'nin gündemine oturdu. Mahalle merkezindeki yol kenarında bulunan ve kime ait olduğu bilinmeyen mezarla ilgili; sevdiğine kavuşamayan bir kızın evlendiği gece öldüğü ve çocuğun evinin önüne gömüldüğü, Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşen bir askerin ya da bir evliyanın mezarı olduğu yönünde 3 farklı rivayet var. İnegöl Belediyesi yetkilileri, bölgede gerçekten bir mezar bulunduğunu ancak burada kimin yattığının bilinmediğini belirtirken; halk arasında 'gelin mezarı' olarak bilinen mezarın 2 asırlık olduğu kaydedildi.

Mahalleyi üçe bölen gizemli mezar! Muhtar, bakanlığa başvuru yaptı

"3 FARKLI RİVAYET VAR"

Mezarın kime ait olduğunu belirlenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dilekçe ile başvuru yaptığını söyleyen Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Selahattin Dumanlar, mezarla ilgili 3 farklı rivayetin olduğunu belirterek, "Büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla 3 farklı rivayet var. Hangisi gerçek biz de bilmiyoruz. Çok eski bir eve gelin gelmek istediğini söyleyen bir genç kız var. ve o genç kızın, 'Ben o eve gelin gideyim, gidemesem de kapısında öleyim' dediği söyleniliyor. Yine büyüklerimizden duyduğumuz, çocukluğumdan hatırlıyorum. Ninelerimiz kandil geceleri burada mum yakıp, dua ediyorlardı ve buradakinin evliya bir zat olduğu yönünde de söylenti var. Güçlü bir başka rivayet ise burada yatan zatın Kurtuluş Savaşı zamanında bir asker olduğu. Köyümüz, o zamanlar ufak bir yerleşim yeri. Bu mezarın bulunduğu yer de son evin olduğu yer. Köyün ilerisinde şehit oluyor, daha sonrasında bizim köy halkı hızlı bir şekilde buraya defnediyor. Cenaze namazı kılınıyor ya da kılınmıyor. Kendileri de dağa çekiliyorlar, baskın zamanlarında. Bu söylenti daha yüksek ihtimalli. Bunu bilen büyüklerimiz var. Biz de köy muhtarlığı olarak, burada bir mezar olduğu için gerekli bakımlarını yapıyoruz. Ben muhtarlık olarak bunun resmi yollarla araştırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dikekçe verdim" dedi.

Mahalleyi üçe bölen gizemli mezar! Muhtar, bakanlığa başvuru yaptı

"SONUÇTA BURADA YATAN BİRİ VAR"

Mezarın asra dayanan bir geçmişinin olduğunu dile getiren Dumanlar, "Kurtuluş Savaşı baz alınırsa 110-120 yıllık bir geçmişi var, evliya olarak alınırsa 300-400 yıllık olabilir, gelin olarak bakılırsa 100-200 yıllık olur. Çünkü bizim köyümüzün tarihi kayıtlarına göre, İshak Paşamızın vakıf köyü olarak geçmekte. Özellikle gelin olayıyla alakalı ulusal basından, gerekse şehir dışından gelen misafirlerden görenler uğruyor. Soruyorlar ama bizde net bir bilgiye hakim olamadığımız için rivayetler üzerinden bir şeyler anlatıyoruz. Burası gizemli bir mezar. Dualarımızı ediyoruz, sonuçta burada yatan biri var. Bayan mı, erkek mi, asker mi; bilemiyoruz. Biz bakımını yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Mahalleyi üçe bölen gizemli mezar! Muhtar, bakanlığa başvuru yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milletvekilinin sözleri adliye koridorunu inletti: Sen kimsin, hırsız Milletvekilinin sözleri adliye koridorunu inletti: Sen kimsin, hırsız
Galatasaray, Bernardo Silva’dan gelecek haberi bekliyor Galatasaray, Bernardo Silva'dan gelecek haberi bekliyor
Türkiye’de en çok sipariş edilen 10 ürün Bir numara tüm zamanların favorisi Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi
Merakla bekleniyordu İşte Sinan Akçıl’ın yaptığı A Milli Takım marşı Merakla bekleniyordu! İşte Sinan Akçıl'ın yaptığı A Milli Takım marşı
Arda Güler, Bayern Münih’e attığı gollerin karşılığını aldı Arda Güler, Bayern Münih'e attığı gollerin karşılığını aldı
Suudi Arabistan: Hac için ülkeye gelenlerin sayısı 860 bini aştı Suudi Arabistan: Hac için ülkeye gelenlerin sayısı 860 bini aştı
Tırlar kafa kafaya çarpıştı Sürücüler feci şekilde can verdi Tırlar kafa kafaya çarpıştı! Sürücüler feci şekilde can verdi
Mersin’de biyodizel tesisinde yangın 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı Mersin'de biyodizel tesisinde yangın! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı
Torreira’yı darbeden saldırganın ifadesi ortaya çıktı Torreira'yı darbeden saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Uganda Cumhurbaşkanı Museveni törene kurşun geçirmez cam fanus içinde katıldı Uganda Cumhurbaşkanı Museveni törene kurşun geçirmez cam fanus içinde katıldı
Alperen Ocakları Başkanı’ndan Ahmet Türk’e: Seni en son ciddiye aldığımızda Samsun’dan zor kaçmıştın Alperen Ocakları Başkanı'ndan Ahmet Türk'e: Seni en son ciddiye aldığımızda Samsun’dan zor kaçmıştın
Atlas Çağlayan davasında aileyi tehdit eden sanığa 6 yıl 8 ay hapis Atlas Çağlayan davasında aileyi tehdit eden sanığa 6 yıl 8 ay hapis
Lucas Torreira’ya saldıran şahıs tutuklandı Lucas Torreira’ya saldıran şahıs tutuklandı

14:43
Meyhane açılışını duayla yaptılar
Meyhane açılışını duayla yaptılar
14:37
Rakam dudak uçuklatan cinsten MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar
Rakam dudak uçuklatan cinsten! MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar
14:21
Dünya devinde neler oluyor Bütün takımı satılığa çıkardılar
Dünya devinde neler oluyor? Bütün takımı satılığa çıkardılar
14:20
Cannes’da Türk rüzgarı Genç yıldızları sollayan bir isim var
Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
14:08
1 puana şampiyonlar 41 yıllık hegemonya bitti gibi
1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi
13:46
Süper Lig’de bu hafta iki kadın hakem maç yönetecek
Süper Lig'de bu hafta iki kadın hakem maç yönetecek
13:37
Trump’tan Çin Devlet Başkanı Şi’ye Beyaz Saray daveti
Trump'tan Çin Devlet Başkanı Şi'ye Beyaz Saray daveti
13:26
Amedspor’dan Rossi bombası
Amedspor'dan Rossi bombası
13:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana’da: Kazakistan’la 13 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da: Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı
13:12
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor Bu hamle seçim kazandırır
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Bu hamle seçim kazandırır
12:22
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında mütalaa Karar 15 Haziran’da verilecek
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında mütalaa! Karar 15 Haziran'da verilecek
11:51
II. Abdülhamid’in torunu da yüksek kira mağduru oldu: Kapatıyoruz
II. Abdülhamid’in torunu da yüksek kira mağduru oldu: Kapatıyoruz
11:41
Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak
Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 14:53:27. #7.13#
SON DAKİKA: Mahalleyi üçe bölen gizemli mezar! Muhtar, bakanlığa başvuru yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.