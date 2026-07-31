Gözaltındaki Cem Küçük'le çarpıcı detaylar! "Büyük isimlerle" korkutmuş - Son Dakika
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Gözaltındaki Cem Küçük'le çarpıcı detaylar! "Büyük isimlerle" korkutmuş

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Gazeteci Cem Küçük'ün gözaltına alınmasının perde arkasına dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Küçük'ün, bazı iş insanlarına yüksek mevkilerdeki kişilerin adını kullanarak şantaj yaptığı iddia edildi. Soruşturma dosyasındaki MASAK raporlarının bu iddiaları destekler nitelikte olduğu öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci Cem Küçük hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarıldı. Verilen talimat doğrultusunda harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçük'ü gözaltına aldı.

DOSYADA YER ALAN AĞIR İDDİALAR

Gözaltı kararının ardından soruşturmanın detaylarını A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan canlı yayında paylaştı. Başsavcılık kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, soruşturma sadece maddi menfaat karşılığında yapılan sosyal medya paylaşımlarıyla sınırlı kalmadı. Küçük'ün bazı iş insanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler de Başsavcılık tarafından mercek altına alındı. Bu temaslar sırasında iş insanlarına yönelik tehdit içerikli ifadelerin kullanıldığı iddia edildi.

Gözaltındaki Cem Küçük'le çarpıcı detaylar!

"BÜYÜK İSİMLERİ KULLANARAK KORKUTMA" SUÇLAMASI

Dosyaya yansıyan en dikkat çekici iddialardan biri de şantajın boyutu oldu. Küçük'ün, hedef aldığı iş insanlarını baskı altına almak için yüksek mevkilerdeki kişilerin ve bazı etkili kurum isimlerinin gücünü kullandığı öne sürüldü. Soruşturma dosyasında, bu tehdit ve şantaj iddialarını destekleyen aleyhte tanık beyanlarının yanı sıra Başsavcılığa sunulmuş resmi şikayet dilekçelerinin de bulunduğu belirtildi.

Gözaltındaki Cem Küçük'le çarpıcı detaylar!

MASAK RAPORLARI TESPİTLERLE ÖRTÜŞÜYOR

Soruşturmanın mali ayağında ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri dikkat çekti. Canlı yayında aktarılan bilgilere göre, dosyada yer alan MASAK raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının finansal konulardaki tespitleriyle örtüşüyor. Bu raporların, Küçük hakkındaki mali iddiaları doğrulayacak nitelikte olduğu ifade ediliyor.

Gözaltındaki Cem Küçük'le çarpıcı detaylar! Gözaltındaki Cem Küçük'le çarpıcı detaylar!

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Cem Küçük, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Gözaltındaki Cem Küçük'le çarpıcı detaylar! 'Büyük isimlerle' korkutmuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    ülkenin geldiği durum, yazık 11 2 Yanıtla
  • dalkilic spor dalkilic spor:
    GÖREVİNDEN İSTİFA ETMESİNDEN BELLİYDİ BİR DURUM OLDUĞU 9 1 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    Cem Küçük madem yandın bildiklerini şöyle diyeceğim fakat susturdularmı. 5 3 Yanıtla
    Muhammet Kavak Muhammet Kavak:
    Böyle bir korkulari olsalardi böyle operasyon yaparlarmiydi yani o senin uydurmalarin 4 1
  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Mehmet akif ile cem küçük aynı tarafın gazetecileri miydi acaba ? 5 2 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    polis bölgesinde Jandarma nın operasyon yapması mânidar.. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gözaltındaki Cem Küçük'le çarpıcı detaylar! "Büyük isimlerle" korkutmuş - Son Dakika
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