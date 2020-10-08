Cemal Kamacı Spor Kompleksi yenilenen yüzüyle açıldı - Son Dakika

Cemal Kamacı Spor Kompleksi yenilenen yüzüyle açıldı

08.10.2020 15:55
Cemal Kamacı Spor Kompleksi yenilenen yüzüyle açıldı, System.String[]

Baştan aşağı yenilenen Cemal Kamacı Spor Kompleksi, halka açık en büyük yüzme tesisi olma özelliği ile yeniden açıldı.

Baştan aşağı yenilenen Cemal Kamacı Spor Kompleksi, halka açık en büyük yüzme tesisi olma özelliği ile yeniden açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tesislerinden biri olan Cemal Kamacı Spor Kompleksi tepeden tırnağa yenilenerek Türkiye'nin halka açık en büyük yüzme tesisi haline getirildi ve İstanbulluların hizmetine tekrar girdi.

Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nin açılışını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gerçekleştirdi. Açılış için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış öncesinde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tesise adını veren Cemal Kamacı'nın, Türk boksuna ilk Avrupa şampiyonluğunu tattıran önemli bir sporcu olduğunu hatırlattı. İmamoğlu, "Yıllar önce, 90'lı yıllarda burada bir spor tesisi yapılıp, Cemal Kamacı ismini gördüğümde de mutlu olmuştum. Şimdi de çok kimlikli, nitelikli bir spor salonuna kavuşturulmasıyla, yine isminin burada varlığı bizi mutlu etmiştir. Kendilerini davet ettik ama şehir dışında yaşıyor. Malum, bu dönemde seyahatin zorluğu var, yaş var, sağlıkla ilgili temkinli olmak var. Onun için katılamadı ama hem selamlarını hem de saygılarını iletiyor. Biz de ona sağlık, sıhhat diliyoruz" diye konuştu.

Sporculara iyi imkanlar sunmak adına olimpik havuzları onlara açtıklarını ve açmaya devam edeceklerini belirten İmamoğlu, "Böylesi tesislerde, bırakın Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu gelecek, eminim ki, İstanbul'daki olimpiyatta, olimpiyat şampiyonluğu gelecek. Sporcularımıza bu imkanı sunacağız. Burada özel bir salon var edildi. Geldiğimizde aldığımız aşamadan itibaren, hızlı ve titiz bir çalışma yaptık. Tesisin, spor adına yeterli olmadığı bilinciyle, iyi bir işletmecilik, kapsayıcılık ve branşlarla ilgili ritmi var etme konusunda titiz bir çalışma yaptık ve bugüne gelindi. Aktif bir noktadayız. Buranın, bina teknolojisi açısından da çevre dostu olan bir yapısı var. Bu noktadaki tercihleri yapan ve süreci işleten bizden önceki yönetime de teşekkür ediyorum. Devraldıktan sonra süreci en iyi şekilde tamamlayan ve bu aşamaya getiren bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Uluslararası sürdürülebilir yeşil bina sertifikalı

Okmeydanı'ndaki Cemal Kamacı Spor Kompleksi'ndeki tüm birimler tamamen yenilendi. Sportif alanları genişletilen ve kullanıcı kapasitesi artırılan komplekste; olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzları, Uzak Doğu sporları salonu, kadın ve erkek fitness salonları, stüdyo salon, halı saha, iki tenis kortu ile bu sportif alanların soyunma odaları bulunuyor. Tesiste ayrıca, idari ofisler; kafeterya; 18'i engelli, 11'i hibrit, 27'si düşük emisyonlu araç ve 536'sı normal olmak üzere 592 araçlık otopark; 12 adet bisiklet park yeri de misafirlerinin hizmetinde olacak. Yapımında çevreci malzemeler kullanılan komplekste, yüzde 45 su, yüzde 28 enerji tasarrufu sağlanacak. Uluslararası Sürdürülebilir Yeşil Bina Sertifikası (Gold Leed) alan ilk spor kompleksi olan tesisin günlük elektrik ihtiyacının yüzde 10'u, çatısındaki güneş enerjisi panellerinden karşılanacak. - İSTANBUL

Cemal Kamacı Spor Kompleksi yenilenen yüzüyle açıldı
Cemal Kamacı Spor Kompleksi yenilenen yüzüyle açıldı
Cemal Kamacı Spor Kompleksi yenilenen yüzüyle açıldı
Cemal Kamacı Spor Kompleksi yenilenen yüzüyle açıldı
Cemal Kamacı Spor Kompleksi yenilenen yüzüyle açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Avrupa, Yüzme, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cemal Kamacı Spor Kompleksi yenilenen yüzüyle açıldı - Son Dakika Spor

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