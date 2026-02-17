Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz: Biz afetle çevreyi bir tutuyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz: Biz afetle çevreyi bir tutuyoruz

Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz: Biz afetle çevreyi bir tutuyoruz
17.02.2026 14:04  Güncelleme: 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Vakfın kuruluş sürecinden 6 Şubat depremlerindeki saha çalışmalarına, gençlerin çevre ve iklim krizine ilgisinden deniz çayırlarının yok oluşuna kadar birçok başlıkta önemli açıklamalarda bulundu.

Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, Haberler.com'da çevre, afet bilinci ve gönüllülük çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Vakfın gençler odaklı yapısını anlatan Gökgöz, çevre ve afet kavramlarını birlikte ele aldıklarını vurguladı.

"CEMRE VAKFI OLARAK TÜZEL KİŞİLİĞİMİZİ TEMMUZ AYINDA ALDIK"

Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, vakfın kuruluş sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Cemre Vakfı olarak tüzel kişiliğimizi temmuz ayında aldık. 6 Şubat depremlerinde yaklaşık 11 bin genç ile devamlı sahadaydık. Türkiye'nin her yerinde gönüllü kitlelerimiz var"

"BİZ AFETLE ÇEVREYİ BİR TUTUYORUZ"

Çalışma alanlarının temelini anlatan Gökgöz, vakfın ilk hitap ettiği kitlenin gençler olduğunu belirterek şunları söyledi: "İlk hitap ettiğimiz kitle gençler, çoğunlukla ise çevre alanında çalışmalarımız var.Son dönemde çevre olaylarına özellikle gençler katkıda bulunmak istiyor."

Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz: Biz afetle çevreyi bir tutuyoruz

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE İLK OLARAK BİLİNÇLENDİRME YAPMALIYIZ"

İklim krizine karşı atılması gereken adımlara değinen Gökgöz, gençlerin artan ilgisine dikkat çekerek, "İklim değişikliğine göre ilk olarak bilinçlendirme çalışmaları yapmalıyız. Son dönemde çevre olaylarına özellikle gençler katkıda bulunmak istiyor. Türkiye'nin her yerinde gönüllü kitlelerimiz var." dedi.

"DENİZ ÇAYIRLARININ SON DÖNEMDE NESLİ TÜKENMEYE BAŞLAMIŞTIR"

Çevre alanındaki kritik tehlikelere değinen ve deniz ekosistemine ilişkin uyarılarda bulunan Gökgöz, "Deniz çayırlarının son dönemde nesli tükenmeye başlamıştır. İnsanlar yardım edeceği kurumu iyi araştırmalı." ifadelerini kullandı.

Eğitim, Çevre, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz: Biz afetle çevreyi bir tutuyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı
Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru
İfadeleri tüyler ürpertti Genç kızları resmen ölüme terk etmişler İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler
Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi İşte favori Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi! İşte favori
Epstein bağlantılı soruşturmada Paris’te dikkat çeken baskın Epstein bağlantılı soruşturmada Paris'te dikkat çeken baskın
Barış Alper Yılmaz’dan Kenan Yıldız’a: Umarım çok iyi bir maç oynar Barış Alper Yılmaz'dan Kenan Yıldız'a: Umarım çok iyi bir maç oynar
Bu köyde evlerin duvarları sırlarla dolu Bin 750 yıl sonra keşfedildi Bu köyde evlerin duvarları sırlarla dolu! Bin 750 yıl sonra keşfedildi
CHP, taciz suçlamasıyla tutuklanan belediye başkanını disipline sevk etti CHP, taciz suçlamasıyla tutuklanan belediye başkanını disipline sevk etti

14:30
Eski hakem Elif Karaarslan’ın aylık kazancı olay oldu
Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu
14:20
Yasak aşk mı, kumpas mı Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de dahil oldu
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
13:46
Osimhen’den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
12:58
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket
''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 15:19:33. #7.11#
SON DAKİKA: Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz: Biz afetle çevreyi bir tutuyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.